「去後門等」直接駛離！ 輪椅族搭公車遭惡意拒載

漸凍人胡庭碩透過臉書表達輪椅族搭公車的不便。（資料照，記者廖淑玲攝）

2017-06-16 12:34

〔即時新聞／綜合報導〕梅雨季讓台灣連日來降下大雨，《漸凍人生又怎樣》作者胡庭碩身為輪椅族，在雨中行動更顯不便，他在臉書上po文表示，昨日他和友人欲搭公車時，竟遭司機惡意拒載，讓他失望又憤怒的說「此生不想再活了」。

胡庭碩在臉書PO文表示，他和朋友一起在站牌攔公車，朋友走到前門告知司機有輪椅要上車，司機回答「好」並且要他們「先去後門等」，不料，正當胡庭碩和朋友從公車的前門移動到後門時，「司機，就直接開走了」。

胡庭碩悲憤的表示：「當下，我整個人瘋狂了，駕駛電動輪椅追著公車，不管風雨正大，我只想追上公車，一頭撞死在擋風玻璃就算了，此生不想再活了，如果只能一而再再而三的被如此對待。當然，我趕不上紅綠燈，車子嘲笑似地開走，回到候車亭，我再也受不了，我使勁地用頭撞鐵板，如果能昏過去就好了，我太草莓了，我受不了了，我不想再清醒了。」

在朋友的制止下，胡庭碩恢復理智，他也在PO文中感謝三重客運的某位女性司機，感謝她「一直安穩專業的送我回家，每一趟都是」。

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