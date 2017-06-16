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高市客委會第三梯留「美」計畫啟動 7月底受理申報

2017-06-16  11:07

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市客委會開始受理本年度第三梯次文創人才甄選，提供入選者50萬元營運補助，不限客家群族、不分創業類型，只要具專業技術、創意發想及生活熱情，並以美濃永安老街為發展基地，進行為期1年駐地營運，歡迎各領域優秀人才參與。

高市客委會說明，留「美」計畫主要是鼓勵更多優秀青年來美濃創業，運用在地資源實踐開店夢想，透過年輕人創意與熱忱活化老街，打造屬於客庄獨特的文創聚落，相關計畫需於7月31日前提送計畫參加甄選。詳細辦法及報名表可上高市客委會官網查詢。

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  • 高市客委會留美（美濃）計畫，第三梯次計畫啟動。（記者王榮祥翻攝官網）

    高市客委會留美（美濃）計畫，第三梯次計畫啟動。（記者王榮祥翻攝官網）

  • 留美計畫文創作品。（高市客委會提供）

    留美計畫文創作品。（高市客委會提供）

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