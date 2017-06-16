111年大學招生 學習歷程評量成關鍵

2017-06-16 11:01

〔記者吳柏軒／台中報導〕全國大專校院的教務、校務主管聯席會議邁入第2天，會議主題進入大學招生選才發展，探討未來12年國教新課綱與少子化後，大學選才的策略連動，其中高中學習歷程將被重視，但其包含多種素養，如何評量將成未來關鍵。

中山大學前教務長劉孟奇表示，12年國教課綱以自發、互動、共好為願景，在高中課程減少共同必修，增加適性選修，培養出具自主行動、溝通互動、社會參與等核心素養，「太棒了！這是大學所要的人才」但內卻包含隱憂。

劉孟奇提出，這些素養如何能在入學考試、招生作業中被「有效鑑別」，將是未來大學招生選才的關鍵，認為各校的招生專業化必須被提升，舉例過去招生工作人員面對大量書審篩選，上百名學生但資料沒架構，各校表格五花八門，自己就曾面臨同一高中4個學生就有3種成績單版本，而未來教育部將推「高中學習歷程檔案」，其整合性來達到「審查評量尺規」一致將是重點。

劉孟奇表示，面對國教新課綱的變革，大學的選才審查者要參考很多資料，如學校特色、課程、校內外活動、競賽、證照資料或培訓過程等，但都須建立一套共同審查標準，同時也要有效分析招生成效，建立資料庫等。

而將來高中走向「多資料參採」、「重視學習歷程」等重點，大學招生委員會聯合會則重訂高中生學習歷程檔案架構，劉孟奇提醒，未來高中生來申請時，大學端各科系最多只能採認3份學習成果，其他「代表性資料」（志工、競賽、幹部、證照等）最多10項，字數最多800字，使共同審查標準建立，幫助大學選才。

義守大學教務長周兆民也說，未來少子化趨勢，前段學校可以挑選優質學生，其他學校可以選的高中生人數一定越來越少，「怎樣選擇適當的人」則是其他學校的關注點，呼籲大學應讓高中生提早知道未來科系領域所需的特質，認為孩子找到喜歡的領域就能念得好，盼未來真正做到選系不選校，讓其進大學有更好學習成效。