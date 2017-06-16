另類成效！學者研究：健保降低癌症患者自殺率

2017-06-16 10:28

〔記者吳亮儀／台北報導〕許多人確診罹患癌症後，常面臨可能死亡所帶來的心理壓力，學者研究，台灣開辦全民健保後，整體自殺標準化死亡比較開辦前降幅達2成，且女性降幅更大，達近3成。

由台大公衛學院、全國自殺防治中心、和信治癌中心、台大醫院醫師等團隊利用全國癌症登記檔案資料庫做研究，探討我國實施健保後，癌症病患自殺風險變化的情形，結果刊登在社會科學生物醫學領域排名前5名的期刊《心理腫瘤學》（Psycho-oncology）。

統計上，在1985年到2009年間，癌症病患自殺風險是一般人的2.5倍，且超過65歲、疾病預後較差的癌症患者自殺身亡的標準化死亡較高，且頭頸癌、食道癌和肺癌的患者有相對較高自殺標準化死亡比。

研究統計，健保實施後，自殺標準化死亡比從實行前的5.55倍降低到4.43倍，且女性降幅大，從實行前的5.37倍降低到3.8倍。值得注意的是，44歲以下的患者風險降低最多，從實行前的10.66倍降低到4.32倍，降幅高達6成。

台大醫院精神醫學部心身醫學科主任廖士程認為，壯年人降幅高的原因，可能和壯年人多為家中經濟支柱，若罹癌後面對家庭經濟和患病雙重壓力，常會想不開，而開辦健保負擔減輕後，幅度大為降低。

不過，研究團隊也提醒，開辦健保顯然有助降低患者罹癌的心理社會衝擊，但這代價有一部分可能是台灣醫護人員在健保制度下衍伸的高工作壓力。