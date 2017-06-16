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警戒升級！全台20縣市發布豪大雨特報
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中市社福追加預算遭刪 恐影響擴大長青學苑

2017-06-16  10:26

〔記者黃鐘山／台中報導〕市議員陳本添在議會總質詢，關心擴充長青學苑開班數與人數推動情形，市府社會局長呂建德今天表示，市府今年第1次追加減預算提出1200萬元經費，盼能擴大長青學苑辦理規模，但遭國民黨團刪除，使得計畫受到影響，盼議會支持相關社福預算。

呂建德指出，陳本添議員14日關心長青學苑的後續推動情形，希望擴大后里長青學苑的辦理成效。然而，社會局今年第1次追加減預算提出1200萬元的經費，該經費將規劃補助合法立案的非營利社福團體，擴大長青學苑的辦理規模，並輔導成立社區關懷據點，逐步提升長照服務天數，但這筆預算遭國民黨團刪減，也使得增加課程及班數的相關規劃受到影響。

他也說，長青學苑以多元又豐富的學習內容吸引長輩，走出家門，參與社區活動，就近學習，廣獲好評，其中又以大甲、大安、外埔及后里區的長輩參與度最高，為讓更多長輩能參加長青學苑多元的課程活動，林佳龍市長也呼籲議會支持相關社福預算。

另14日當天，呂建德在議會說明，一追社福預算影響長青學苑擴大辦理進程，但因時間有限未能充份表達清楚，已於議場上表達歉意，盼議員見諒。

國民黨市議會黨團14日當天也發布新聞稿指出，經調閱相關預算資料，根本沒有刪掉長青學苑預算一事；黨團再次詢問社會局長呂建德，呂改口說「口誤」，證明市長所謂「市議會國民黨團刪除后里長青學苑等預算」完全子虛烏有。

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  • 長青學苑以多元又豐富的學習內容吸引長輩，自開辦來廣獲好評。（記者黃鐘山攝）

    長青學苑以多元又豐富的學習內容吸引長輩，自開辦來廣獲好評。（記者黃鐘山攝）

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