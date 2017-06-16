如何分辨中國網軍？他用這招讓他們都現形....

調侃習近平的名稱「習包子」，在中國被視為禁語，還有人因說了這些字眼，而被抓去關。（歐新社）

2017-06-16 10:09

〔即時新聞／綜合報導〕中國網路管理傳出將把PTT移出黑名單，讓中國網友不用翻牆也能直接上PTT，無論謠傳與否，PTT的鄉民已熱議討論；如何面對中國網軍的狀況，一名鄉民的答案，引起不少人附和。

一名鄉民表示，中國討論區有些憤青會裝台灣人挑事製造兩岸矛盾，他看到這些假裝台灣人的憤青後，只用了一句話就讓他們現形，那就是「你敢不敢罵自己的領導人是豬？」

鄉民說，在台灣罵自己總統是很司空見慣，若他是台灣人的話這根本沒什麼，「結果他立刻龜縮起來，一句話也不敢講....前面一堆幫他附和的憤青一句回文也不敢回...通通噤聲..說奇景也不為過」；他認為，中國網友裝台灣人挑事時，可是舌戰八方，筆如刀，嘴如砲啊...，以上簡單一件事，「讓我知道中國人對政治極度驚恐，只能站政治正確的一方」。

另名鄉民也附和說，分辨中國網軍的最好方法，「就是問他敢不敢講習包子」，他表示這招方法他用過，如果是中國人的帳號真的會馬上閉嘴；他說，「以後要分辨中國網軍跟五毛的話，只是問他一句敢不敢打一句習包子，就可以分辨」。

其他鄉民見狀後也表示，「證明一下我不是26 習包子」、「濫用言論自由 在台灣頂多被關 在中國被消失比比皆是」、「習包子好吃」、「之前有一個中國人穿上印習包子大撒幣的衣服 結果就...」。