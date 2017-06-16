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降雨「現在才開始」！ 彭啟明：週五六日提高警覺

氣象達人彭啟明指出，目前降雨還不到一半、「現在才開始」，也提醒民眾提高警覺。（示意圖，記者劉信德攝）

2017-06-16  09:49

〔即時新聞／綜合報導〕連日來的雨天造成部分地區積淹水、民眾生活不便，然而，氣象達人彭啟明指出，雨勢「還不到一半，現在才開始」，並且提醒民眾要提高警覺，週五、六、日的雨勢較大。

彭啟明在臉書PO文表示，連續整天下了兩天的雨，雖然有時有點小空檔，很多人都已經不適應了，但大家要習慣，而且要逐漸要更提高警覺，因為還不到一半，現在才開始，週五六日這3天，雨勢可能會較大，西南風及鋒面的結構會再增強，不穩定較強降雨的機率較高，容易有較強的短時間強降雨，目前上午還難看出這波會落在那裡，下午到傍晚各地都要提防，但至少前5、6個小時，大概都可以知道。

今天的降雨會比前兩天增加，強度上會加大一些，預計本週六鋒面降雨可能來到一個高峰值，週日短暫空檔後，下週一到週二又將出現西南氣流加強帶來的強降雨，仍要等到下週三起鋒面才會逐漸開始北抬，下週四更往北抬到台灣北方海面，下週五之後將恢復成夏季型午後雷雨的天氣。台灣很有機會在這次變化中宣告鋒面脫離、今年梅雨結束，進入典型夏季天氣。

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