從社群大頭貼看個性 遇到女生放這個「自求多福」…

大頭貼可展現性格。（情境照）

2017-06-16 09:12

〔即時新聞／綜合報導〕挑選社群平台大頭貼時，每個人想要表現的形象都不同，有人放自己的照片，也有人放貓狗、風景，日本臨床心理學家分析五種最常見大頭貼，來看看準不準吧！

《日本集合》報導，日本臨床心理學家石割美奈子就5種常見大頭貼，各別分析男生與女生的特質：

1. 動漫

男：用動漫當大頭貼的人專注自己的喜好，並期待他人認同自己，這類人有著少年的氣質，對戀愛中理想和現實的差距感到困擾。

女：用動漫當頭貼的女生喜歡被人說有點奇怪，但又不想被當怪人，稱自己為宅女，但也認為自己與眾不同。

2. 興趣/食物

男（興趣）：這類男性表面上專注興趣，實則是自戀，談戀愛時忽冷忽熱。

女（食物）：放食物為頭像的女生看似無害，但其實自我中心，心理學家認為這類女生可能喜歡推卸責任，遇上她們時，「發現性格惡劣的話，請自求多福」。

3. 動物

男：放動物當大頭貼的男生較孩子氣、愛撒嬌，他們重視溝通，但有時會鬧彆扭，這類男生談戀愛時怕受傷，但卻很能忍耐寂寞，適合遠距離戀愛。

女：放寵物照片的女生誠實、好相處，希望身邊的人認為她像是頭像裡的動物。

4. 風景

男：這類男生不喜歡展現真實的自己，喜歡大方得體的女生。

女：這類女生喜歡孤獨，追求成熟的關係，她們討厭麻煩的戀情，喜歡他人的認可。

5. 自己

男：若是自拍，則這類人自戀卻沒自信。若是跟朋友合照，對自己通常很滿意，但性格卻普通、不起眼。

女：通常是怕寂寞的人，若多關心、溝通，關係很快就會變好。