雨勢再增強！ 20縣市發布豪、大雨特報

中央氣象局指出，今天（16日）西南氣流會再稍增強，因此整體雨量將較昨天增加。（資料照，記者王藝菘攝）

2017-06-16 06:39

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（16日）西南氣流會再稍增強，因此整體雨量將較昨天增加，氣象局於全台（除台東縣、連江縣）發布大雨、豪雨特報。

氣象局表示，今天中部以北須提防鋒面帶上的強降雨，南部受西南氣流影響下雨時間也相當長，各地都容易有大雨或豪雨，西半部更是有豪雨以上等級降雨發生的機率。溫度方面，各地早晚低溫約在22到25度，白天高溫約26至29度。

氣象局預估，今天（16日）至下週三（21日）滯留鋒面在台灣上空徘徊，搭配西南氣流帶來的水氣，全台各地天氣都相當不穩定，會有全面性且持續時間長的陣雨或雷雨，尤其西半部地區易有豪雨甚至大豪雨以上等級降雨發生。

氣象局指出，下週四（22日）鋒面逐漸往北遠離，西南風影響之下，中南部地區還是容易整天有些陣雨或雷雨，其他各地降雨則可望明顯趨緩，白天會稍有悶熱感覺。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

空氣品質方面，今天全台地及外島地區為良好等級。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 24 ~ 28 27 ~ 31 28 ~ 31 28 ~ 32

全台（除台東縣、連江縣）發布大雨、豪雨特報。（取自氣象局網站）

今日天氣預報。（取自氣象局網站）

今天各地紫外線多為中量級。（取自氣象局網站）