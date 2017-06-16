06/16 各報重點新聞一覽

2017-06-16 06:15

自由時報

美擬將中列敵對國 嚴審投資併購

彭博週四引述川普行政團隊消息報導，美國財政部正在研擬將中國加入一份敵對國家的名單，當這些國家的企業購買美國企業股份時，政府將基於國家安全的立場進行額外審查。

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謝依涵殺人 媽媽嘴老闆判共賠368萬

蛇蠍女謝依涵犯下八里雙屍案，死者張翠萍的母親李寶彩提出民事求償，最高法院認定「媽媽嘴咖啡店」老闆呂炳宏等三股東未做好內控監督，也沒關心協助張翠萍，導致謝依涵有機會行凶，判呂炳宏等三股東應和謝女連帶賠償張母三百六十八萬餘元確定。

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國小屋頂驚見人骨 疑失蹤10年校工

受梅雨鋒面影響，嘉義縣昨下大雨，布袋鎮永安國小積水嚴重，工人疏濬行政大樓四樓禮堂屋頂的排水溝時，赫見一具人骨及破爛的衣物、棉被，疑似十年前失蹤的工友侯榮宏，因頭骨破裂，且侯男曾檢舉學校工程弊案，家屬懷疑弟弟失蹤死亡與弊案有關，警擔心有他殺嫌疑，檢察官與法醫今天相驗。

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蘋果日報

扯 謝依涵殺人 媽媽嘴老闆判賠368萬

員工殺人，老闆竟被連坐判賠！新北市八里媽媽嘴咖啡女店長謝依涵，4年前殺害常客陳進福、張翠萍夫妻，還嫁禍給老闆呂炳宏等人，害呂男被聲押生意停擺，檢警釐清後，呂男獲重生、生意蒸蒸日上，在淡水開起分店，不料，最高法院昨罕見認定，呂男等3股東對預謀殺人的謝女疏於監督、錯失挽回機會，應與謝女連帶賠償被害人張翠萍的母親368萬餘元，全案定讞，網友昨直言：「呂炳宏是全世界最倒楣的老闆！」

高捷電扶梯割人 翁縫51針仍不治

電扶梯噬人！高雄八十三歲陳姓老翁，日前搭高捷出站時不慎在電扶梯摔倒，遭尖銳的踏階割得遍體鱗傷，送醫縫五十一針，住院十天後死亡。家屬責怪高捷未立即讓電扶梯停止，讓老翁一路被「絞到」最上方，但高捷表示獲報後二十秒即到場按停；高捷強調，若專業鑑定老翁死因與高捷設施有關，一定負起責任。

聯合報

客委會經營講客廣播電台 黨政軍退出媒體破功?

行政院會昨天通過「客家基本法」修正草案，條文明定由政府捐助設立財團法人客家公共傳播基金會，辦理全國性客家公共廣播及電視等傳播事項，一旦法案三讀通過，目前除了以公視、華視、宏觀為主的公廣集團外，將另有一個新的公廣集團誕生。

43億蓋的台中歌劇院 又漏水

台中連下兩天豪雨，造價四十三億、去年九月風光開幕的台中國家歌劇院，再次因禁不起豪雨考驗，漏水又漏氣。大批遊客昨天驚艷歌劇院美麗的曲牆設計，但五樓餐廳、一樓大門口、展場到地下停車場，多處滴滴答答。

中國時報

談明魯王之死 鄭愁予：要惦記自己是中國之族

民族英雄鄭成功的歷史評價不一，曾有人說他將魯王丟進海中淹死，斷絕明朝皇室血脈，所幸在金門發現的《皇明監國魯王壙誌》，為他洗清冤屈。詩人鄭愁予是鄭成功的第11世孫，昨（15）晚於國立台灣大學系統、中國時報共同主辦的「成功之母講座」中，提到這段歷史。

軍公教警消 冒雨陳抗！反年改嗆英 戰爭不會結束

為力擋年金改革案，軍公教警消昨頂著豪大雨重返立法院，向正在舉行臨時會的朝野立委高喊「法不溯既往」。全國公務人員協會理事長李來希喊話強調，蔡政府若執意霸道，這場戰爭將從法律戰變「選戰」，不會因立院表決輸了就結束；不排除祭出焦土政策，如影隨形，「讓妳永遠走不出總統府！」