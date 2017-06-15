小三立志當漫畫家 「真命天子」賴有賢「漫」遊金門

漫畫家賴有賢在金門完成的第一幅漫畫「小和尚遊金門」。（記者吳正庭攝）

2017-06-15 23:30

〔記者吳正庭／金門報導〕小時候用算術簿練習4格漫畫，長大在台灣漫畫界佔有一席之地的賴有賢，最近到金門處女行，他說，金門不一定要那麼「硬」，也許有一天，在他筆下的金門有粉彩、有柔情，是座可以吸引年輕女性一遊的浪漫島嶼。

來自新竹的賴有賢，小學三年級就立志當漫畫家，在當時幾乎認為「畫圖不能填飽肚子」的觀念下，誰能想到他後來以第1名考進曾是全台最大動畫製作的宏廣卡通公司，並能當上全國漫畫工會理事長，收入不亞於開進口車與他餐敘的老同學。

賴有賢說，小時候嫌書重，不喜歡帶課本上學，卻常把漫畫畫在同學的書本上，等到自己在漫畫路上稍有成績，想再向同學要幾本當初的塗鴉之作，不是找不到就是不肯割愛。

賴有賢說，以前很迷各種卡通英雄和金庸小說人物，無論超人、有翅膀的英雄，結合印象中日本卡通中的高樓大廈，把所有人集合一起完成任務，「我根本就覺得電影『復仇者聯盟』是從我開始」。

賴有賢說，因為愛畫，唸書常把算術簿中的計算空格用來練習四格漫畫，數學老師看到不但不生氣，還讚他「畫得很好，加油」，在那個畫漫畫很難養家活口的年代，令他十分感動。自己完成的連環畫放在抽屜裡，也常被同學蒐出分享，還不時催他「什麼時候出下一集」?

賴有賢從小練習「四格漫畫」，奠定良好的腳本、分鏡觀念，考入宏廣公司擔任構圖師，更加強構圖及動作連貫性的訓練，功力再上一層。

賴有賢在漫畫界漸露頭角，適逢「版權時代」來臨，他推出處女作「真命天子」，連載十年，讓他不僅成為出版社讀者信件最多的作者，也為他打開知名度，「真命天子」真的成了他人生的真命天子。後來推動「金漫獎」，鼓勵更多漫畫創作者。

金門是賴有賢第1個踏上的離島，雖只有3天行程，他在走訪陳景蘭洋樓、總兵署、後浦老街等地後，很快發揮他的天賦、抓住重點，以筆下人物「小和尚」搭配金門風獅爺、古厝，短短8分多鐘完成插畫。

賴有賢認為金門不必一直是迷彩綠，也可以是1座粉紅色、粉彩色的浪漫島嶼，在與金門文化園區接觸後，他會用未來的作品，呈現這趟金門行的成果。