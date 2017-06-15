| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

誣指吳音寧「靠爸」 他遭肉搜身分曝光才撤稿

2017-06-15  23:20

〔記者顏宏駿／彰化報導〕溪州公所秘書吳音寧即將擔任北農總經理，媒體報導吳音寧在溪州鄉給鄉民最深的印象就是開一部「27年的老戰車」，此新聞引發網友熱議，正反兩面評價，其中名為「Jacky Lai」的網友在臉書「彰化縣民對魏縣長建言交流討論區」發言「主張廢18趴的老爸（指吳晟），獲得小英政府賞識，小英政府再提拔他的女兒當北農總經理」，引發網友一陣撻伐，Jacky Lai不願撤稿，引發網友肉搜，結果被發現他竟然是員林某國立高職的老師，還擔任該校的教師會會長，Jacky Lai才嚇得急忙撤稿。

北農人事案在6月12日定案後，當事人吳音寧非常低調，記者想要找她，她手機一直關機，有一段時間，外界一直無法得知她的回應。由於外界對吳音寧認識不多，媒體只能從鄉長黃盛祿或吳音寧的同事口中報導吳音寧，朋友和溪州鄉親對吳音寧印象最深的就是「開全溪州公所最爛車子的主秘」。

這則新聞經報導後，引起網友轉傳熱議，上千人分享。

網路上，正反評價兩極，網友把該新聞跟「馬英九縫縫補補的運動鞋」拿來對比，其中網友Jacky Lai直指吳音寧的爸爸詩人吳晟自廢18趴，身兼國策顧問（應為資政），為小英政府砲打軍公教高領退休金，政府再提拔他女兒去當北農董事長（應為總經理），又發動新聞記者報導自己的女兒「節檢（儉）開爛車」。

網友已提醒她，這涉及誹謗，更有人要他去讀吳晟本人對退休金的看法和吳晟本人的著作，不要隨便誣蔑人家，但Jacky Lai 始終不撤稿，直到15日網友肉搜，發現他竟是某國立高職的老師，還是該校的教師會長，他才嚇得急忙撤稿。

他向網友說，會做這樣的發言，係因身兼教師會理事長。

廣告
  • 圖為吳音寧開了27年的汽車。（記者顏宏駿攝）

    圖為吳音寧開了27年的汽車。（記者顏宏駿攝）

  • 擔任教師會長的網友被肉搜，身分曝光才撤稿，此為教師會長與網友對話。（網友提供）

    擔任教師會長的網友被肉搜，身分曝光才撤稿，此為教師會長與網友對話。（網友提供）

  • 網友提醒不要隨便誣衊别人。（網友提供）

    網友提醒不要隨便誣衊别人。（網友提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 北農 吳晟 吳音寧
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台巴斷交
齊柏林空勘罹難
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧洋蔥草蝦
好清爽✧涼拌牛肉
輕鬆煮✧薑絲小捲
米粉要先燙再炒！
轉寄

標題：誣指吳音寧「靠爸」 他遭肉搜身分曝光才撤稿


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月16日‧星期五‧丁酉年五月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.