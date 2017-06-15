誣指吳音寧「靠爸」 他遭肉搜身分曝光才撤稿

2017-06-15 23:20

〔記者顏宏駿／彰化報導〕溪州公所秘書吳音寧即將擔任北農總經理，媒體報導吳音寧在溪州鄉給鄉民最深的印象就是開一部「27年的老戰車」，此新聞引發網友熱議，正反兩面評價，其中名為「Jacky Lai」的網友在臉書「彰化縣民對魏縣長建言交流討論區」發言「主張廢18趴的老爸（指吳晟），獲得小英政府賞識，小英政府再提拔他的女兒當北農總經理」，引發網友一陣撻伐，Jacky Lai不願撤稿，引發網友肉搜，結果被發現他竟然是員林某國立高職的老師，還擔任該校的教師會會長，Jacky Lai才嚇得急忙撤稿。

北農人事案在6月12日定案後，當事人吳音寧非常低調，記者想要找她，她手機一直關機，有一段時間，外界一直無法得知她的回應。由於外界對吳音寧認識不多，媒體只能從鄉長黃盛祿或吳音寧的同事口中報導吳音寧，朋友和溪州鄉親對吳音寧印象最深的就是「開全溪州公所最爛車子的主秘」。

這則新聞經報導後，引起網友轉傳熱議，上千人分享。

網路上，正反評價兩極，網友把該新聞跟「馬英九縫縫補補的運動鞋」拿來對比，其中網友Jacky Lai直指吳音寧的爸爸詩人吳晟自廢18趴，身兼國策顧問（應為資政），為小英政府砲打軍公教高領退休金，政府再提拔他女兒去當北農董事長（應為總經理），又發動新聞記者報導自己的女兒「節檢（儉）開爛車」。

網友已提醒她，這涉及誹謗，更有人要他去讀吳晟本人對退休金的看法和吳晟本人的著作，不要隨便誣蔑人家，但Jacky Lai 始終不撤稿，直到15日網友肉搜，發現他竟是某國立高職的老師，還是該校的教師會長，他才嚇得急忙撤稿。

他向網友說，會做這樣的發言，係因身兼教師會理事長。