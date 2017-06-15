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小英競選承諾兌現 綠能科學城明年中初見成果

沙崙綠能科學城預定地距離高鐵站不遠，最快明年中初見成果。（記者吳俊鋒攝）

2017-06-15  23:01

〔記者吳俊鋒／台南報導〕列入前瞻基礎建設的台南市「沙崙綠能科學城」，正著手打造國內首見的綠能智慧行控中心，最快1年內竣工，而建置綠能研發聚落最主要的綠能科技聯合研究中心與綠能科技示範場域，也會在未來的2至3年接續完成，逐步兌現總統蔡英文的競選承諾。

位於高鐵台南站區旁的沙崙綠能科學城，是總統蔡英文選舉時的重要政見之一，各界引頸企盼，在立委王定宇的催生下，地方還成立了大武崙綠能促進會，協助推動，而科技部就近於場址附近的交通大學分校設置籌備辦公室，去年11月初熱鬧啟動。

科學城籌備辦公室主任黃得瑞今天率領專業團隊，首度公開說明現階段的計畫進度，目前創意徵件中的100﹪智慧綠能行控中心，以及低碳運輸候車亭等設施，將會最早完工，展現初步成果。

黃得瑞強調，政府訂下2025年達成非核家園的目標，光電、風電，以及其他綠能等的發展，相當重要，綠能科技產業的推動刻不容緩，科學城扮演關鍵角色，包含聯合研究中心與示範場域等工程，都會在今年底之前，陸續完成動土、招標。

綠能科技聯合研究中心位於高鐵台南站產專C區，規劃面積逾5.3公頃，連同後續的創新育成中心、綜合研發大樓等，將分階段開發，斥資近89億元建置，108年底完工。

而綠能科技示範場域，位於高鐵台南站產專D區，佔地近7.5公頃，建設經費逾44.7億元，到109年將完成兩個階段的工程，功能包含測試及驗證、建立綠能科技展示平台，並示範應用不同綠能使用的生活環境。

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  • 透過沙崙綠能科學城的示意模型，可看見未來的開發願景。（記者吳俊鋒攝）

    透過沙崙綠能科學城的示意模型，可看見未來的開發願景。（記者吳俊鋒攝）

  • 科學城籌備辦公室主任黃得瑞（中）率領專業團隊亮相，對外說明目前的計畫進度。（記者吳俊鋒攝）

    科學城籌備辦公室主任黃得瑞（中）率領專業團隊亮相，對外說明目前的計畫進度。（記者吳俊鋒攝）

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相關關鍵字： 前瞻基礎建設 沙崙綠能科學城 綠能 蔡英文
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