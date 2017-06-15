蝦皮「優選賣家」被給3顆星怒了 揚言告網友

2017-06-15 23:45

〔即時新聞／綜合報導〕一名買家在「蝦皮拍賣」上買了除毛膏，但因使用後感到不適，因此在評價上僅給3顆星，但卻引發蝦皮「優選賣家」的不滿，希望買家改評5顆星不成，就揚言提告，讓購買該商品的網友大傻眼。

日前一名消費者在蝦皮某位「優選賣家」商店中購買除毛膏，但因使用後導致肌膚不適，於是該名消費者在評價上僅給3顆星，不料卻收到賣家訊息詢問商品有什麼問題，買家如實回答後，蝦皮賣家卻屢屢要求對方改回5顆星後就會退款處理。

購買該商品的網友不滿表示：「產品有問題為什麼還要5顆星？為了繼續欺騙其他人嗎」，不料賣家被這句話觸怒，表示會找蝦皮人員做處理，並已將消費者對話備份，表示遭到不實汙衊，會向警方備案。

賣家態度讓該網友不可置信，質問為什麼一定要改成5顆星才能退款，也質疑東西不好為什麼不能照實給予評價，但賣家不但沒有回答買方的話，除了將買方封鎖外，還在其3顆星的評論底下向其他網友喊話：「有其他競爭業者給予不實評價，誤導買家，請各位親愛的買家忽略此不實評價」。

不少網友看到後紛紛留言：「既然蝦皮會設定買家可以自選1-5顆星來評定，為什麼收到品質不好的東西，不能按1顆星？」、「賣家誣賴買家是其他競爭者才做這些事，買家可以依刑法第310條毀謗罪提告賣家」、「感覺可以吉他恐嚇」、「現在的賣家玻璃心的也不少」、「現在一堆賣家動不動就要備案，真的不奇怪」。