公幼抽籤「備取1」 有缺額卻未錄取惹議

2017-06-15 22:05

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣新豐鄉立幼兒園11日抽籤，陳姓家長抱怨抽到「備取1」，滿心期待有機會錄取，沒想到缺額卻不是按籤號順序遞補，當下心情頓時跌落谷底，質疑作業不公平；園方則說明，按年齡大小的順序抽籤，備取籤本身應無編號，而是依抽出備取籤的先後順序遞補。

縣府教育處表示，接獲家長陳情，已行文公所提出說明；初步了解，抽籤過程公開透明，抽籤結果也沒有問題，但園方的作業程序確有疏失。縣府並無統一的抽籤規定，但為免再發生爭議，將請各校和公所討論較適宜的遊戲規則，供日後參考援用。

新竹縣公立幼兒園因僧多粥少，統一在11日辦理抽籤。陳姓家長說，11日在新豐鄉中正堂抽籤，他在本園（員山班）抽到「備取1」，全程都有唱名，在抽籤結束之後，園長宣布多出1個缺額，有1名備取生可錄取，他當下開心地跳起來；沒想到，園長卻說明備取籤不應該有編號，備取的錄取方式，是按抽籤順序遞補。

陳姓家長質疑，有缺額時，理應由備取1優先錄取，園方卻在事後才說明抽籤規則，害他原本備取1的籤號，當下變成備取順位3，令他儍眼。

園長表示，當天抽到第1個備取籤時，她發現有編號，就請工作人員不要唱名，並向家長說明抽籤規則；陳姓家長因是第3個抽到備取籤，依序遞補之後，目前是備取順位2。

她說，過去是由園長統一代抽，正取、備取籤上都無編號，這次第一次改由家長自己抽，但有老師在不知情的狀況下，在備取籤上註記編號而造成誤解；她坦承，抽籤作業確有疏失，但仍應按照抽到備取籤的順序遞補。

新豐鄉公所和代表會今天為此事出面協調。鄉長徐茂淦表示，園方作業確有瑕疵，但名單已公布不宜再變動，只能儘量與家長溝通、說明，懇請家長體諒，也將開會研議後續處置方式。

不過陳姓家長說，他無法接受維持原案的協調結論。他質疑早在12日晚間就到鄉長信箱投訴，當晚也接獲回函「已通知管理者處理」，但錄取名單遲至15日才能在公所官網看到；他將繼續爭取他應有的權益。