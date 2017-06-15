| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
梅雨鋒面滯留 9縣市發布豪雨特報
 首頁 > 生活

好勤學！身障半百單親媽 補校畢典狂領3獎

2017-06-15  21:25

〔記者李容萍／桃園報導〕就是愛「上學」，桃園這個媽媽學生很棒！

桃園市中壢區龍岡國中補校今晚舉辦畢業典禮，計有11位畢業生，50歲的單親媽媽畢業生林美龍，自幼罹肌肉無力症，雖然走路不便，但她勤快上學，在3年國小補校、3年國中補校中沒缺過一天課，畢典中連領全勤、德育和教育局局長3個獎。

林美龍的身世坎坷，1歲時被診斷出肌肉無力症，不明原因雙腿肌肉無力，必須有人扶或抓住固定物才能行走。由於家境差，父母要養八個小孩，沒辦法送她上學，1年級讀不到1學期就休學，因先生是年齡大她40歲的榮民、過世較早，她靠微薄榮眷半俸，以及婚後在家「接單」焊錫汽車零件貼補家用，獨自養育2個兒子。

校長徐小玲表示，補校學生常因工作或家庭因素沒辦法全勤，但是林美龍遇上再困難狀況也堅持到學校，雨下再大，只要不停課，她都穿上雨衣完全不猶豫直接出門上學。年輕學生問她為什麼有這種精神？她說「就很想來上學啊！」

龍岡國中補校主任裴健雄也稱讚林美龍學習認真、人緣好，而且多才多藝，擅長用串珠編動物、玩偶等飾品，林的兩個兒子很貼心，龍岡國中3天2夜畢業旅行到南投，兄弟倆不好意思麻煩媽媽補校的同學，於是由哥哥請假陪著媽媽，推輪椅、扶抱，一路陪在媽媽身邊。

林美龍則說，從小行動不便被歧視，造成她不太敢出門，當初是上國小補校是兒子鼓勵硬著頭皮報名，求學6年來，自己改變了觀念和心態，不再自卑，反而更有自信心，「上學」的收穫真的很多。

廣告
  • 龍岡國中補校昨晚舉辦畢業典禮，校長徐小玲（左）頒發畢業證書和全勤獎給畢業生林美龍（右）。（記者李容萍攝）

    龍岡國中補校昨晚舉辦畢業典禮，校長徐小玲（左）頒發畢業證書和全勤獎給畢業生林美龍（右）。（記者李容萍攝）

  • 龍岡國中補校舉辦畢業典禮，勤學的林美龍（前中）成了全場焦點。（記者李容萍攝）

    龍岡國中補校舉辦畢業典禮，勤學的林美龍（前中）成了全場焦點。（記者李容萍攝）

  • 龍岡國中補校畢業生林美龍的求學生活照。（龍岡國中提供）

    龍岡國中補校畢業生林美龍的求學生活照。（龍岡國中提供）

  • 龍岡國中補校畢業生林美龍的求學生活照。（龍岡國中提供）

    龍岡國中補校畢業生林美龍的求學生活照。（龍岡國中提供）

  • 龍岡國中補校畢業生林美龍的求學生活照。（龍岡國中提供）

    龍岡國中補校畢業生林美龍的求學生活照。（龍岡國中提供）

  • 龍岡國中補校畢業生林美龍的求學生活照。（龍岡國中提供）

    龍岡國中補校畢業生林美龍的求學生活照。（龍岡國中提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 勤學 單親媽 肌肉無力症 補校 身障
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台巴斷交
齊柏林空勘罹難
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧洋蔥草蝦
好清爽✧涼拌牛肉
輕鬆煮✧薑絲小捲
米粉要先燙再炒！
轉寄

標題：好勤學！身障半百單親媽 補校畢典狂領3獎


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月15日‧星期四‧丁酉年五月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.