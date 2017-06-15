好勤學！身障半百單親媽 補校畢典狂領3獎

2017-06-15 21:25

〔記者李容萍／桃園報導〕就是愛「上學」，桃園這個媽媽學生很棒！

桃園市中壢區龍岡國中補校今晚舉辦畢業典禮，計有11位畢業生，50歲的單親媽媽畢業生林美龍，自幼罹肌肉無力症，雖然走路不便，但她勤快上學，在3年國小補校、3年國中補校中沒缺過一天課，畢典中連領全勤、德育和教育局局長3個獎。

林美龍的身世坎坷，1歲時被診斷出肌肉無力症，不明原因雙腿肌肉無力，必須有人扶或抓住固定物才能行走。由於家境差，父母要養八個小孩，沒辦法送她上學，1年級讀不到1學期就休學，因先生是年齡大她40歲的榮民、過世較早，她靠微薄榮眷半俸，以及婚後在家「接單」焊錫汽車零件貼補家用，獨自養育2個兒子。

校長徐小玲表示，補校學生常因工作或家庭因素沒辦法全勤，但是林美龍遇上再困難狀況也堅持到學校，雨下再大，只要不停課，她都穿上雨衣完全不猶豫直接出門上學。年輕學生問她為什麼有這種精神？她說「就很想來上學啊！」

龍岡國中補校主任裴健雄也稱讚林美龍學習認真、人緣好，而且多才多藝，擅長用串珠編動物、玩偶等飾品，林的兩個兒子很貼心，龍岡國中3天2夜畢業旅行到南投，兄弟倆不好意思麻煩媽媽補校的同學，於是由哥哥請假陪著媽媽，推輪椅、扶抱，一路陪在媽媽身邊。

林美龍則說，從小行動不便被歧視，造成她不太敢出門，當初是上國小補校是兒子鼓勵硬著頭皮報名，求學6年來，自己改變了觀念和心態，不再自卑，反而更有自信心，「上學」的收穫真的很多。