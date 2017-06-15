豪雨不斷 包心白菜產區供貨短缺9成

豪雨不斷，造成包心白菜產區多處嚴重泡水。（記者陳冠備攝）

2017-06-15 20:56

〔記者陳冠備／彰化報導〕梅雨鋒面襲台，挾帶豪大雨量，造成南彰化不少蔬菜產區泡水嚴重，採收出現瓶頸，埤頭鄉農會供銷市場昨日出貨量比平日少8成，其中大蔬菜類包心白菜更只短缺9成，市場供需恐拉警報，溪湖果菜市場今日每公斤拍賣價格來到27.5元，也創今年新高價。

埤頭鄉盛產包心白菜，年度產值達近200公頃，當季也有30公頃產量，不過上週第一波梅雨侵襲，近半產區泡水，相隔1週梅雨再犯，農民根本來不及搶收，昨日埤頭供銷中心包心白菜到貨量約3公噸，是平日供貨的1/10，另外中華民國果菜合作社到貨量約46公噸，也與平日1~200公噸相去甚遠。

真的沒有菜了！許姓農民表示，包心白菜是標準看天吃飯的蔬菜，梅雨鋒面後帶來的35度高溫氣候，更造成包心白菜根部加速腐爛，本來泡水只死一半，太陽一曬幾乎全死光，來不及搶收，第二波梅雨鋒面又來了，真的很無奈。

溪湖果菜市場總經理楊國強指出，梅雨不斷，從本週二起蔬菜交易量每日減少約1成，昨日交易量83394公斤，仍屬正常，但在消費性恐慌下，今日蔬菜每公斤拍賣價27.5元，是今年新高，其中包心白菜交易量15120公斤，每公斤拍賣價19.2元，與首波梅雨來襲前平均交易量2萬多公斤，每公斤8元，是有明顯波動。