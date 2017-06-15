學習空窗期、校園孤兒？ 家長憂畢業生被「放生」

2017-06-15 21:47

［記者洪美秀／新竹報導］時序進入6月畢業月，除大學、高中已在上週辦理畢業典禮，本週是國中、小學及公立幼兒園畢業週，但畢業生畢業後，不僅出現學習空窗期，更成了意外事件的好發期。有家長說，公立幼兒園小朋友畢業後，有個半月的空窗期，小孩無人帶，銜接課程又從7月1日開始，畢業生這段時間像被放生般，讓家長憂心。

新竹市府教育處特前科長蕭有慧說，其實公立幼兒園的課程都上到六月底，雖然已辦理幼兒園畢業典禮，但幼兒畢業仍可繼續上課，家長若有需求，可向幼兒園表達，照理都可繼續讓幼兒上到6月底，再讓畢業的幼兒銜接7月1日的小一先修課程。

有家長反映，小孩從公立幼兒園畢業後，有長達半個月時間放假，因小一先修銜接課程要到7月1日開始，家長又無法請那麼長的假，小小孩找不到臨時托育，只能一下子請長輩帶，一下子找臨時托育的補習班，家長又要上班，根本手忙腳亂，不知如何應付這麼長的畢業後假期。

有家長說，除了公立幼兒園，包括國小及國中和高中的畢業生都有長達半個月到3星期的多餘假期，這些多出來的假期，卻常是意外事件頻傳的主因，常有畢業生因天氣熱，畢業後結伴戲水而發生意外，或有畢業生偷騎機車卻發生車禍，或畢業生為打工而被詐騙等，讓家長憂心這多出來的畢業假期，恐成畢業生殺手。

有家長認為，多數學校認為學生畢業後就不歸學校負責，但不管是國小或國中、高中畢業生畢業後都有銜接的學習階段，但畢業生在這段期間卻成了校園孤兒，學習出現空窗中斷期。

市府教育處學管科長黃玉梅說，多數家長在孩子畢業後多會有旅遊安排或假期規劃，市府反而接獲學生或家長反映希望提早辦畢業典禮，讓孩子有較多的自由時間，而學校其實仍歡迎畢業生回母校，在不影響學弟妹上課情況下到學校當義工。

黃玉梅說，其實各校都仍會開放空間或場所讓畢業生使用，不管是閱讀或辦活動等，像光武國中的法拉第單車隊，即使學生畢業，一樣可到學校參加課程或學習課本外的知識，甚至各校也提供球類或營隊等活動，讓畢業生有不一樣的學習經歷。

同樣，不管是旅遊或參加研習活動，都鼓勵畢業生學當時間的管理者，去做上課無法做的事，這些都比在課堂上課更值得學習。