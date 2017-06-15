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先養肺再手術 心肺重症老師重獲新生

2017-06-15  21:04

〔記者蔡淑媛／台中報導〕60歲林姓退休老師身體健朗、經常運動爬山，今年3月初爬山卻感覺會喘，之後愈加嚴重，14日發燒、咳血痰，隔天掛急診已呼吸衰竭緊急插管，發現心臟二尖瓣膜腱索斷裂，合併肺炎、肺積水，嚴重心肺衰竭，難以開刀命危，醫院先養肺再手術，跨科整合治療，現在恢復順利幾乎恢復功能。

林老師今天回診，心、肺、腎功能幾乎回復，呼吸順暢，還能爬3層樓，開心感謝醫療團隊讓他重生，覺得活一天就是賺一天，會更珍惜，希望能陪甫出生的外孫女長大，並重新爬山，陪同的陳姓妻子則是台中榮總心血管中心副主任蔡鴻文的國中老師，陳老師感謝昔日學生的救命之恩和醫療團隊。

蔡鴻文指出，患者二尖瓣膜腱索斷裂，由於腱索是連接二尖瓣膜在左心室，斷裂後造成他瓣膜嚴重閉鎖不全，不但血液逆流而心衰竭，也肺水腫，先在外院治療一週後，轉診到中榮已經發燒、休克、嚴重呼吸窘迫。

蔡鴻文說，林老師必須置換二尖瓣膜救命，但心、肺、腎都衰竭，而且肺部嚴重損傷、喪失功能，手術有危險，院方整合內外多科治療必須先養肺，重症醫學部、胸腔內科醫師傅彬貴以氧氣、抗生素和呼吸策略等治療，一周後提升肺功能，可以面對手術。

蔡鴻文緊接著開刀置換二尖瓣膜，術後由於之前肺損傷嚴重，繼續肺臟治療和復健，歷經全癱、昏迷等關卡，終於在術後拔除氣管內管，住院加護病房40天，轉進一般病房，並在端午節前夕出院。

蔡鴻文說，二尖瓣膜索斷裂原因包括高血壓、外力撞擊、細菌感染、心肌梗等，但林老師原因不明，也提醒民眾如果覺得突然體力下降，就要注意，不要輕忽。

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  • 林姓患者的妻子是手術醫師蔡鴻文的國中老師，師生情緣轉變為醫病關係，一起拚出活路，互相感謝。（記者蔡淑媛攝）

    林姓患者的妻子是手術醫師蔡鴻文的國中老師，師生情緣轉變為醫病關係，一起拚出活路，互相感謝。（記者蔡淑媛攝）

  • 林姓患者闖過生死關卡康復，與醫療團隊一起切蛋糕慶祝重獲新生。（記者蔡淑媛攝）

    林姓患者闖過生死關卡康復，與醫療團隊一起切蛋糕慶祝重獲新生。（記者蔡淑媛攝）

  • 中榮跨領域團隊發揮功效，將心肺重症的林老師（左６）救回性命康復。（記者蔡淑媛攝）

    中榮跨領域團隊發揮功效，將心肺重症的林老師（左６）救回性命康復。（記者蔡淑媛攝）

  • 林老師和妻子獻花感謝醫師蔡鴻文（右）、傅彬貴（左）。 （記者蔡淑媛攝）

    林老師和妻子獻花感謝醫師蔡鴻文（右）、傅彬貴（左）。 （記者蔡淑媛攝）

  • 林姓患者二尖瓣膜腱索斷裂，造成二尖瓣閉鎖不全，血液逆流。（記者蔡淑媛翻攝）

    林姓患者二尖瓣膜腱索斷裂，造成二尖瓣閉鎖不全，血液逆流。（記者蔡淑媛翻攝）

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