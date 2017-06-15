地下道變滑水道 南市梅雨防汛上緊發條

南市東門路地下道低處一度積水，機車經過如滑水道。（記者洪瑞琴攝）

2017-06-15 21:11

〔記者洪瑞琴／台南報導〕另1波梅雨鋒面報到，市府成立3級應變中心，市長賴清德責成各單位加強戒備，今日並率工務、水利局說明防汛整備情形，也呼籲民眾要慎防短時間的強降雨，注意自身安全。

水利局長彭紹博說明防汛工程，例如鹽水排水由原15m寬，打通為30m寬，通洪斷面增加1倍，打設鋼板樁增加高度保護周邊聚落；海東橋應急抽水站工程防汛部份，怡安路安中路口排水改善，預計8月30日完工，已先調移動式抽水機應急，以往安南區海尾寮、同安路易淹水路段，不致於再發生側溝溢淹水情。

市府表示，防汛機具及設施整備，包括已通知抽水站、32座滯洪池、12座埤池權管單位進行預洩降；52座抽水站已完成整備，操作人員24小時待命，316台移動式抽水機已預佈完成。另外在建工程的防汛缺口、圍堰或有影響水流的便道，水利局及工務局已派員再巡視確認，並做好防汛準備。

賴清德表示，這次0613豪雨中央災害應變中心已由2級開設，調降為3級開設，據今天氣象分析資料顯示，雨量比2天前所看到的預測趨緩，因此南市仍維持3級開設，再視氣候狀況隨時相應調整。