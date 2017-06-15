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西螺福興宮、廣福宮「媽祖獎」 畢業生好期待

2017-06-15  21:30

［記者黃淑莉／雲林報導］本週為雲林縣畢業週，每天都有國中、小學舉辦畢業典禮，每年都令許多家長、畢業生期待的西螺福興宮「媽祖獎」，今年禮物有Ｑ版太平媽一卡通儲值有300元獎學金、側背包及小神衣；同樣提供媽祖獎的西螺廣福宮今年禮物大升級，有運動手環、側背包及老大媽香火袋。

楊文鐘指出，福興宮媽祖獎已行之多年，每年廟方都很用心準備媽祖獎禮物，以學生實用性高為主，送過行動電源、電子翻譯機等，今年送Ｑ版太平媽限量一卡通，裡面儲值三百元獎學金，另還有小神衣及一個側背包。

楊文鐘表示，往年福興宮媽祖獎都只給西螺鎮轄內國中、小學及西螺農工，畢業班每班一人，今年擴大莿桐、崙背、林內及二崙各鄉，總計有42所175名學生。

西螺廣福宮也提供畢業生「媽祖獎」，董事長林勝雄指出，過去只提供給西螺市區學校，禮物以字典最多，今年擴大針對廟轄百二庄包括西螺、二崙、崙背、土庫、虎尾、斗六、林內及莿桐等地共163位學生，今年禮物為斜背包、運動手環及老大媽香火袋。

今天是警察節，福興宮也贈送每位員警一張「西螺媽祖悠遊卡」，感謝員警每年太平媽祖出巡遶境、過年期間、大甲媽遶境等活動時協助交通疏導及秩序安全，也請媽祖保佑員警出入平安。

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  • 西螺福興宮媽祖獎獎品實用性高又具文創設計感，深獲學生、家長喜愛，每年都很期待領到獎。（記者黃淑莉攝）

    西螺福興宮媽祖獎獎品實用性高又具文創設計感，深獲學生、家長喜愛，每年都很期待領到獎。（記者黃淑莉攝）

  • 西螺廣福宮媽祖獎今年獎品有運動手環、背包及老大媽香火袋。（廣福宮提供）

    西螺廣福宮媽祖獎今年獎品有運動手環、背包及老大媽香火袋。（廣福宮提供）

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相關關鍵字： 媽祖 畢業 畢業生 西螺 西螺廣福宮 西螺福興宮
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