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台中屯區國際藝術節 管弦樂、兒童劇連台

國立台灣交響樂團和台中市文化局合作舉辦「屯區國際藝術節」，邀請到CPE鋼琴重奏團進行8人重奏。（記者陳建志攝）

2017-06-15  21:03

〔記者陳建志／台中報導〕國立台灣交響樂團去年首度舉辦「霧峰音樂節」，吸引上萬民眾參加，今年和市府文化局合作擴大舉辦「屯區國際藝術節」，除國台交外，還邀請到紙風車劇團、極至體能舞蹈團等團體，從7月初到8月底帶來21場精彩的音樂、舞蹈、戲劇演出，其中僅6場每場收費100元，若購買套票還半價優惠，要讓民眾度過充滿藝術氣息的夏天。

國立台灣交響樂團劉玄詠團長表示，國台交民國65年就落腳霧峰，但多年來卻未因此提升霧峰或鄰近區域的音樂、藝文水準，為了「接地氣」讓這國家級的資源和地方共享，去年首度舉辦霧峰音樂節，吸引超過1萬3千位民眾欣賞，今年擴大到大里、太平舉辦「屯區國際藝術節」，感謝立委何欣純協助爭取到經費，希望能吸引超過3萬民眾到場欣賞。

今天國台交團長劉玄詠、文化局主秘黃名亨、屯區藝文中心主任溫國宏、立法院中南部服務中心主任賈鴻奎、立委何欣純服務處主任廖冏勳等人聯合舉辦記者會，劉玄詠表示，此次「屯區國際藝術節」涵蓋音樂、舞蹈、戲劇演出，將從7月7日開始到8月27日一連演出21場，演出場地遍及國台交演奏廳、屯區藝文中心演藝廳、大里康橋河畔與立法院中南部服務中心原高爾夫球練習場等地。

劉玄詠表示，此次演出除由國台交帶來弦樂五重奏、小提琴二重奏，還和美國魔術圈默劇團同場表演，另外還有國際青少年管弦樂團、CPE鋼琴重奏團、果陀劇場、極至體能舞蹈團及身聲劇場等團體，紙風車劇團還將在7月21日晚上在太平長億國小帶來「蕃薯森林奇遇記」，節目場場精彩，要讓大家度過難忘又充滿藝文氣息的夏天。

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  • 國立台灣交響樂團和台中市文化局合作舉辦「屯區國際藝術節」，邀請極至體能舞蹈團帶來精彩表演。（記者陳建志攝）

    國立台灣交響樂團和台中市文化局合作舉辦「屯區國際藝術節」，邀請極至體能舞蹈團帶來精彩表演。（記者陳建志攝）

  • 國立台灣交響樂團和台中市文化局合作舉辦「屯區國際藝術節」，從7月起安排21場演出，邀請大家到場欣賞。（記者陳建志攝）

    國立台灣交響樂團和台中市文化局合作舉辦「屯區國際藝術節」，從7月起安排21場演出，邀請大家到場欣賞。（記者陳建志攝）

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