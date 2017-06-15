侯友宜視察世大運選手村 狂電維安漏洞百出

新北市副市長侯友宜今視察林口世大運選手村，指出選手村多處維安恐有漏洞，還有很多地方需加強。（記者葉冠妤攝）

2017-06-15 20:33

〔記者葉冠妤／新北報導〕位於新北市林口的世大運選手村進入開村的倒數階段，新北市副市長侯友宜今下午率交通、衛生、警察局等新北市府局處首長視察，他表示雖硬體設備已大致完成，但真正受檢視的運作流程還沒開始，他更數度直指選手村維安設備不夠嚴密，「還有很長一段路要走」，當場建議台北市府副秘書長林萬發應再思考改進方向。

侯友宜指出，選手村接待大廳入口安檢門內外有漏洞，批評選手村圍籬太過簡便，隨時可能遭入侵，他說尤其是臨時搭建的場館，安全檢查至少要做3次以上。

侯友宜說，雖然選手村是由台北市政府負責掌管，但沒有所謂的一牆之隔、內外之分，「選手村在林口，就是在我們新北。」他特別跟林萬發說，大型國際賽事通常出狀況的是在選手村，世大運期間加起來超過1萬5千人在此，因此要格外重視維安。

侯友宜說，硬體目前雖已具雛形，但就選手村安全設備環境來看，還有一段路要走，圍牆透明、安檢程序、指揮系統，雖然是零碎流程，但是實際操作的議題；他也說選手村外的交通才是最大挑戰，在試營運期間，就要找出能降低交通衝擊的方法。

侯也講到，因國外有大型車衝撞攻擊的案例，建議選手入住期間，周圍區域道路禁止大型車通行。

北市府回應，賽事期間圍籬不會像現在這樣是透明的，屆時也會加裝監視器監控；林萬發則強調會再召集維安小組，討論如何強化週邊安全。