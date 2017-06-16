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管線末端強碰百萬遊客 小琉球新建萬噸配水池

2017-06-16  00:00

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣海岸線自來水源來自牡丹水庫，管線末端小琉球近年因觀光人潮大增，曾數度傳出缺水，去年颱風更讓島上一度無水可用，台水為增加儲水量，斥資7000萬元在島上新建萬噸大型配水池，紓緩旺季瞬間的大量用水。

牡丹水庫輸水後經竹坑加壓站再北送，小琉球因屬珊瑚礁地形，地下水儲水不易，不足供應一般民生使用，鄉內自來水由林邊崎峰分管線進入，再壓入島上最大的5000噸配水池。

小琉球遊客連年突破百萬人次，島上民宿林立又皆須儲水，連假或夏日旺季猶如「三個和尚沒水喝」，據統計，琉球平均每天用水量達約3200噸，旅遊旺季每天用水量更是直飆4500甚至5000噸，島上僅有5000噸和600噸配水池根本不足以集水，雖然已不分晝夜全時輸水，但用水尖峰像瞬間被吸乾，暑假將至，島上居民、業者皆頗為憂心。

自來水公司東港站表示，經歷去年颱風事件後，已先將島上的供水馬達改換為變頻式馬達，可控制的馬達轉速，減少傳統易破管及漏水風險，像上半年的連假人潮破紀錄，卻未傳出缺水就可見成效。

不過，去年莫蘭蒂颱風侵襲後致島上無水可用，竟出現居民在山壁旁接山泉洗澡的「復古」畫面；「絕對會興建！」，水公司官員表示，經董事長現勘允諾後，現已在設計規畫要建造新萬噸配水池，預計地點約在三隆宮北方的空地，已進行地質鑽探，將在近期內動工，最快明年底可啟用。

「夏天到了非常擔心無水可用」，李姓居民說，小琉球熱、洗澡頻率高，管線末端打開水龍頭卻常僅剩涓涓細流，對新建配水池持正面看法，但她也認為，目前預計地點是廢土棄置場又不是島上制高點，除事後還要加壓，還有地表滑落風險，建議水公司的規畫應全面再清查島上地勢。

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  • 小琉球現有最大的5千噸蓄水池。（記者陳彥廷攝）

    小琉球現有最大的5千噸蓄水池。（記者陳彥廷攝）

  • 小琉球現有最大的5千噸蓄水池。（記者陳彥廷攝）

    小琉球現有最大的5千噸蓄水池。（記者陳彥廷攝）

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