大學生設計偵測型胸罩 乳癌細胞異常增生它罩得住！

2017-06-15 22:14

［記者洪美秀／新竹報導］乳癌是女性的致命疾病，只要戴上偵測型胸罩，就可透過表面的感溫塗料，得知細胞有無異常增生，做為檢測參考。新竹市中華大學工業產品設計系學生設計的偵測型胸罩，因造型前衛且結合醫病資訊，相當吸睛。更有學生展示未來車概念，可適應不同路面及車況，讓開車也能隨路況變更，有如超級霹靂車。

中華大學工業產品設計學系在竹市中心邸家展覽空間舉辦期末成果展，學生以「一橫一豎」為主題，學生以數位製造的新趨勢為概念發想，認為數位化生產將為世界帶來第三次的工業革命，並且進入自造者時代， 也轉變人們對物品的定義，讓概念變成可能。

像有女學生認為乳癌是婦女癌症第一名，而乳癌通常一開始會出現細胞異常增生及體溫升高情形，學生便設計1款偵測型胸罩，這種胸罩可感溫，如果乳房的溫度長期超過37.5度，就表示是異常狀況，就需到醫院接受檢查。

這款胸罩還結合手機的App功能可長期追蹤，且表面的感測器是中心呈放射狀縷空，可增加透氣性，達到舒適感受。

另有學生設計出未來概念車，不僅是電動車，輪胎更是採用突輪狀，可適應未來的極地氣候衍生的崎嶇地形，但輪胎會內縮，也可行駛在一般道路上，有如變型金鋼車種，可以任意收放。

中華大學表示，除概念車，學生也與梧桐環境整合基金會合作推出「新竹蜂」計畫，藉由架設獨居野生蜂旅館，營造更友善生態的城市；透過數位製造的優勢為弱勢族群解決醫療或生活的問題，畢業成果展作品時尚又具未來實用感，展期10天，位在新竹市林森路231號。