新住民帶BABY進修到大學 師長想頒「兩張畢業證書」

2017-06-15 19:09

〔記者陳彥廷／屏東報導〕六月畢業季，佳冬高農進修部畢業生朱金花，13年前嫁來台灣屏東時根本沒想過能「上大學」，日前她應屆考上屏科大食品科學系，而每天陪伴她完成學業的，竟是從襁褓到牙牙學語的1雙兒女，畢業典禮中，師長笑稱「畢業證書得多發1張！」。

朱金花22歲時就遠從廣西桂林市嫁來屏東佳冬，當時無法拿到身分證又人生地不熟，在家照顧岳父，想起在中國未竟求學路仍有遺憾，加上台灣並不承認中國學歷，獲台灣身分後馬上就到佳冬國小進修。

求學獲得家人支持，朱金花也開啟他從國小帶著大兒子、到高職抱著襁褓女兒上學的勵志求學路，進佳農前小女兒剛臨盆，3年來天天抱著小孩上學的她，最後竟榮獲全班第一的校長獎和智育獎及3張丙級證照，而差點拿下全勤獎的她，還是因為參加大兒子的畢業典禮才不得不缺席。

「感謝同學和師長的包容！」，朱金花欣慰說，高一時還須哺乳，所幸小孩乖巧聽話，難免會有哭鬧時，她就在教室外走來走去哄嬰兒，但仍得分神傾聽上課內容學習，師長、同學卻從不以為杵，反而還一同看顧小娃，令她十分感謝。

朱金花想起來時路，仍略有不敢相信，她表示，高職求學期因為課程加重，加上小孩子也正在長大，蠟燭兩頭燒，曾萌生「求學到此為止」的放棄念頭，還好在師長的開導下，她也逐漸回復信心繼續，年輕同學也不因年紀差距而相敬如賓，反而像大姐與弟妹關係，年紀相近的同學則成為女兒的「阿姨」、「叔叔」，意外多認識了許多朋友。

進修部主任簡國柱笑說，小孩從襁褓到牙牙學語都隨大家上課，原本難免擔心干擾上課，後來她卻成為班上開心果，朱金花好學不倦又熱心助人，手巧的她會刺繡、製作麵食糕點分享給同學，畢業前更拿到丙級中式麵食加工、烘焙食品及中式食證照。

朱金花說，現在有機會能繼續升學，未來決定開車到屏科，小孩子也依然陪她上學，繼續母女求學記。