變更設計價格未降 通霄公有市場改建挨轟

2017-06-15 19:55

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮公有市場改建案，總經費高達1億2000萬，引起不少地方居民關心，之前鎮公所向鎮代會提出墊付案被認為說明不清遭擱置，今天鎮代會召開臨時會，改建案再度成為焦點。不少鎮代都質疑，鎮公所去年變更設計不建地下室改為闢建4樓停車設備，不但總經費未減，且未知會代表會，也和上週更換代理鎮長有關，認為改建案甚有疑慮。

通霄鎮代理鎮長潘志明表示，雖然剛到任，但針對代表會所提出的質疑，將再度審議相關計畫，釐清問題後再對代表說明狀況，他會善盡職責。前苗栗縣府工務處副處長、甫調任通霄鎮公所主任秘書的古明弘接受代表提問時指出，依照工程經驗，挖掘地下室價格的確會比闢建地上物增設樓層蓋停車場昂貴，更加深代表會對改建案質疑。

通霄鎮代會今天砲聲隆隆，不少代表質疑鎮公所，去年3月將原有地下一層、地上4層的設計變更為地上4層，結果在去年5月份、11月份定期會完全未知會代表會，大部分代表對改建案變動一無所知，直到今年4月份開始才獲悉相關狀況。

通霄鎮代會主席彭益發更說，前任代理鎮長呂廷泓就任100天就被撤換，可能與有心人欲加速通過改建案有關，甚至質問政風室主任此案是否存在弊端。

通霄鎮代會副主席曾榮銓則說，此案鎮公所應該重新審查，畢竟變更設計，經費卻一毛未減，對照具工程專業的古明弘說法，顯然改建案必須慎重討論；鎮代黃榮聰更建議，應該把此案送請公共工程委員會。

鎮代鄭國雄也質疑鎮公所工程設計合理性，指出在4樓闢建停車場，但位置大約只有10個，「到底是要給誰停」，且公有市場旁道路較窄，豈非大家在路上等塞車？而3樓闢建大型會議室必要性更存疑，直說「這麼大的會議室難道要請總統蔡英文來開會嗎」。