東海岸鯨奇不斷！ 東管處7月起辦海洋親子活動

2017-06-15 18:22

［記者黃明堂／台東報導］今年東海岸不斷傳出大型鯨魚來訪，東部海岸國家風景區管理處委託中華鯨豚協會，於7月至12月舉辦「海面上，海面下」系列活動，針對青年與親子家庭更設計海洋生態特色遊程。

東管處表示，成功鎮周圍海域具有豐富的鯨豚資源，共有近25種以上的鯨豚出沒紀錄，不管在種類多樣性，或是豐富度上均堪稱是鯨豚熱區，期望能結合在地海洋資源特色，保存漁業文化並倡導海洋保育知識。

7月4、5日及8月3、4日舉辦2梯次「走進漁村，依海而居」2天1夜的討海生活體驗，將帶領民眾近距離接觸這些討海人的生活，走訪成功海洋環境教室、漁市場拍賣、旗魚神廟、漁船上架所、成功海濱公園等景點，除了邀請鎮上僅存少數的鏢旗漁船長，與民眾面對面訴說討海故事，體驗漁具吊飾手作DIY活動外，還可以與鯨豚保育工作者，一同出海執行海上鯨豚調查工作。

7月8日至9日舉辦「海洋職人見學之旅」，邀請國小三年級以上的親子家庭，學習生活在海島國家所不可不知的海洋技能，除了帶領孩童與家長出海體驗海上鯨豚調查工作、走訪漁市場認識東海岸海洋生物與魚貨拍賣流程外，並將教導孩童如何運用廢棄漁網製作環保袋，培養守護海洋的觀念，給予民眾與一般賞鯨行程截然不同的體驗。

詳細活動資訊請上東管處官網（https://www.eastcoast-nsa.gov.tw/）、成功海洋環境教室臉書紛絲專頁（https://www.facebook.com/taitongec/）。