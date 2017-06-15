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醫訊》守候澎湖人健康逾一世紀 澎湖醫院歡度122歲生日

2017-06-15  18:53

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕默默守護澎湖人健康逾一世紀的衛生福利部澎湖醫院，今日歡度122歲生日，會中除頒獎表揚服務滿20年以上資深員工23人外，並舉行捐贈救護車儀式，同時也透過院慶系列活動，宣導安寧善終的理念。

創建於民前16年6月，原稱「澎湖島病院」，為澎湖最早的醫院，因位處馬公市中心，濱臨港口，車船交通便捷，佔地約一甲，一直默默守候澎湖人健康，93年5月1日委託三軍總醫院經營，雖後因二院整合遭遇人事、會計、法規面困難，98年6月30日恢復自主經營，102年7月23日，改隸衛生福利部再更名為「衛生福利部澎湖醫院」。

衛生福利部澎湖醫院在現任院長郭泰宏到任至今，積極建構完善醫院體系，提升在地急重症醫療，任內完成多項重大醫療政策，其中如完成全台最早地區醫院建構心導管室，至目前為止超過500人受惠；104年10月化療調劑室開幕積極推動癌症治療在地化，每月服務60人次。今日活動衛福部醫福會王必勝副執行長、澎縣府參議盧春田、立委楊曜服務處段湘玲、衛生局林凱逸科長、馬公市代表會陳永澎主席等多人到場觀禮。

享奎企業公司董事長胡有相、蔡淑華賢伉儷，今年捐贈澎湖2家醫院各一輛救護車，2人因要事無法前來，捐車儀式委託鳥嶼吳龍亭前村長（促成捐贈救護車美事者）代表捐贈澎湖醫院救護車（享奎玖號），由郭泰宏院長代表接受並回贈感謝狀致意。

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  • 衛生福利部澎湖醫院歡慶122歲生日，各界嘉賓一齊切蛋糕慶祝。（記者劉禹慶攝）

    衛生福利部澎湖醫院歡慶122歲生日，各界嘉賓一齊切蛋糕慶祝。（記者劉禹慶攝）

  • 衛福部澎湖醫院院慶，推動安寧醫療的理念。（記者劉禹慶攝）

    衛福部澎湖醫院院慶，推動安寧醫療的理念。（記者劉禹慶攝）

  • 享奎企業胡有相董事長及夫人蔡淑華，捐贈澎湖兩家醫院救護車。（記者劉禹慶攝）

    享奎企業胡有相董事長及夫人蔡淑華，捐贈澎湖兩家醫院救護車。（記者劉禹慶攝）

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