| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
被嫌臭竟揮菜刀砍死妹妹 男子遭聲押
 首頁 > 生活

北市一年8位身障居家改造名額 挨批作秀嘉年華

2017-06-15  20:46

〔記者張凱翔／台北報導〕北市府社會局結合衡山善心團、永慶慈善基金會一同推動「居家無障礙大改造」計畫，以經濟弱勢優先選出八個名額居家改造，最高補十萬元。新活力自立生活協會幹事林君潔批評，市府應把已有的居家改造、生活輔具補助金額提高，並協助身障者租房子才是正途，每年辦徵選感人故事根本是作秀嘉年華，社會局回應，若今年試辦成效好，考慮將居家修繕補助從一次性活動變成政策。

去年社會局與衡山善心團合作，透過徵選最感動、吸引人的身障故事，徵選出一案來進行居家改造，今年因永慶慈善基金會加入，贊助金額提高至八十萬，因此可選八戶人家施作工程。社會局也坦言，去年用感人故事徵選實在不夠公平，因此今年會以社工平常觀察到最需要幫助的個案先做，若覺得自己有需求的家庭也可打電話給社會局申請。

林君潔批評，一年一次性的身障補助，就是節目和噱頭而已，社會局本來就有居家改造、輔具的補助，但金額卻嚴重不足；舉例而言，在家安裝自動門很可能要花十萬多元，但社會局只補助五千元！除了現有政策補助不足外，社會局也應想辦法幫身障人士租屋，或改善身障租屋族的生活環境。

社會局回應，居家改造計畫和既定的補助不同，前者還包含修水電、清理房屋等整體環境改善工程，今年底會檢討計畫實施狀況，若評估覺得大家都需要這項服務，明年就會編預算發展成固定政策。補助金額不足部分，社會局表示，補助金額是由中央規定，加上各地方政府預算有限難以提高；另外，身障資源中心有整理友善房東名單，若有需求可洽詢承辦人員。

廣告
  • 市府社會局結合衡山善心團、永慶慈善基金會一同推動「居家無障礙大改造」計畫，但一次性消費政策遭身障團體批作秀。（記者張凱翔攝）

    市府社會局結合衡山善心團、永慶慈善基金會一同推動「居家無障礙大改造」計畫，但一次性消費政策遭身障團體批作秀。（記者張凱翔攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台北市社會局 居家改造 居家無障礙大改造 身心障礙 身障
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台巴斷交
齊柏林空勘罹難
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧洋蔥草蝦
好清爽✧涼拌牛肉
輕鬆煮✧薑絲小捲
米粉要先燙再炒！
轉寄

標題：北市一年8位身障居家改造名額 挨批作秀嘉年華


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月15日‧星期四‧丁酉年五月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.