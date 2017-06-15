北市一年8位身障居家改造名額 挨批作秀嘉年華

2017-06-15 20:46

〔記者張凱翔／台北報導〕北市府社會局結合衡山善心團、永慶慈善基金會一同推動「居家無障礙大改造」計畫，以經濟弱勢優先選出八個名額居家改造，最高補十萬元。新活力自立生活協會幹事林君潔批評，市府應把已有的居家改造、生活輔具補助金額提高，並協助身障者租房子才是正途，每年辦徵選感人故事根本是作秀嘉年華，社會局回應，若今年試辦成效好，考慮將居家修繕補助從一次性活動變成政策。

去年社會局與衡山善心團合作，透過徵選最感動、吸引人的身障故事，徵選出一案來進行居家改造，今年因永慶慈善基金會加入，贊助金額提高至八十萬，因此可選八戶人家施作工程。社會局也坦言，去年用感人故事徵選實在不夠公平，因此今年會以社工平常觀察到最需要幫助的個案先做，若覺得自己有需求的家庭也可打電話給社會局申請。

林君潔批評，一年一次性的身障補助，就是節目和噱頭而已，社會局本來就有居家改造、輔具的補助，但金額卻嚴重不足；舉例而言，在家安裝自動門很可能要花十萬多元，但社會局只補助五千元！除了現有政策補助不足外，社會局也應想辦法幫身障人士租屋，或改善身障租屋族的生活環境。

社會局回應，居家改造計畫和既定的補助不同，前者還包含修水電、清理房屋等整體環境改善工程，今年底會檢討計畫實施狀況，若評估覺得大家都需要這項服務，明年就會編預算發展成固定政策。補助金額不足部分，社會局表示，補助金額是由中央規定，加上各地方政府預算有限難以提高；另外，身障資源中心有整理友善房東名單，若有需求可洽詢承辦人員。