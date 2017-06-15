市府掛保證 「愛桃味」APP網購無毒蔬果

2017-06-15 18:16

［記者陳昀／桃園報導］桃園市農業局去年起推動產銷履歷認證，目前已有10個農業生產單位取得標章（TAP），包含蔬菜、茶葉、水稻等作物，驗證面積逾223公頃，未來選購這些商品，只要掃描包裝上的QR Code，就能看到生產履歷，提高食品安全，市府也整合「愛桃味」APP，可以直接上網選購農產品。

桃園市長鄭文燦今天出席「產銷履歷驗證成果發表會」時表示，生產履歷認證就是讓農產品有身分證，消費者掃描QR Code就可以看到生產者和農場資訊，提高食品安全，且能透過「愛桃味」APP，直接購買通過驗證的安全、無毒農產品。

鄭文燦指出，農漁會聯合資訊中心辦理的「桃園安全農業城市產銷履歷驗證及推廣補助計畫」，第一階段輔導復興區蔬菜第11班、大溪區蔬菜第2、3、11班、桃園區稻米第3班、平鎮區蔬菜第2班、平鎮區稻米第18班、八德有限責任桃園市桃城蒔菜農業生產合作社、楊梅區蔬菜第1班及新屋區蔬菜第15班，共10個農業生產單位完成認證、取得產銷履歷標章，未來打算將段木栽培的香菇、蜂蜜、仙草等，也納入認證。

鄭文燦表示，全市有機蔬菜、吉園圃的種植面積已達660公頃，產量和供應品質穩定，未來要持續擴大種植面積，並推動企業和通路採購；市府每年編列6500萬元預算，補助農業生產資材、農機，更打算推動品牌化計畫，要讓桃園農業小而強、更具競爭力。

他說，桃園是全國第一個實施國中小營養午餐採購在地食材，市府也在規劃試辦漁產加碼政策，鼓勵學童多吃魚肉。