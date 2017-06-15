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洽公停車位不足 屏東縣府：用獎勵提高周轉率

2017-06-15  18:38

〔記者葉永騫／屏東報導〕到縣府洽公民眾停車位常常一位難求，引發民眾抱怨，縣府發言人黃建嘉表示，將研議給予快速臨停者優惠，來增加車輛的周轉率，而市區也會增設停車場以方便民眾停車。

縣府立體停車場加地下停車場大約有300多個停車位，但扣掉公務車輛、員工使用後，能夠提供給民眾洽公使用的車位不到100個，平時可能勉強夠用，但如果遇到活動舉辦或者開會時，不但既有的停車場都停滿，周邊停車格更是一位難求，有些車主不是停到對面的大型運動用品中心就是停到縣議會大門，甚至違規停車，讓前往縣府洽公的民眾抱怨不已。

陳姓民眾表示，縣府的立體停車場只有地下室及一樓，設計的車位太少，遇到重要時間時都是客滿，而收費1個小時20元雖然不貴，但對於常洽公的民眾就會增加了負擔，像高雄市等縣市，洽公的停車費第1個小時會提供優惠，第2個小時才恢復正常收費，有些更是半個小時停車不收費用，相當貼心，也讓車主樂於快點辦好事、快離開，增加停車場的周轉率。

縣府發言人黃建嘉指出，縣府停車位平時是足夠的，只有少數時間不足，由於附近土地不易再開闢停車場，因此只能朝著提升停車的周轉效率著手，將研議停車第1小時是否給予臨停車停車優惠，來增加停車格的使用效率，而屏東市區也會再增闢一些公有停車場，以解決民眾在市區停車位一位難求的窘境。

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  • 縣府立體停車場的車位全滿（記者葉永騫攝）

    縣府立體停車場的車位全滿（記者葉永騫攝）

  • 縣府停車場內滿滿都是車子（記者葉永騫攝）

    縣府停車場內滿滿都是車子（記者葉永騫攝）

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