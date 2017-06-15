梅雨鋒徘徊 太管處急CALL山友、遊客下山

2017-06-15 17:34

［記者王峻祺／花蓮報導］受到滯留鋒面與西南氣流影響，中央氣象局針對花蓮山區發布局部大雨或豪雨特報，太魯閣國家公園管理處今陸續寄送逾350通手機簡訊，提醒56隊、約210名還在山區活動的登山隊及遊客下山，並通知已申請核准，準備進入生態保護區的隊伍暫時取消登山行程。

氣象局預估因西南氣流增強，明後2天恐為台灣帶來更多水氣，雨勢還將一連持續到下週三後，太管處為維護遊客旅遊及登山安全，採柔性勸導方式，並會同保七第九大隊巡視園區內高、中、低海拔步道，要求仍在山區活動的遊客儘快離開。

太管處副處長張登文說，申請進入園區內奇萊山、南湖大山及錐麓古道等生態保護區的登山隊，目前共計56隊，約210人左右，已要求儘快下山，同時也陸續通知並建議申請核准，準備在豪雨特報期間進入生態保護區的民眾暫時取消登山行程。

他說，氣象局發布豪雨特報後，陸續發出350通簡訊，提醒還在山區活動的民眾注意自身安全，盼讓登山隊掌握最新氣象及路況信息，必要時應提前下山，或尋求太警隊、巡山員協助。

張登文說，由於梅雨鋒面來襲，山區若連續降雨，易造成土石鬆軟，恐引發坍方、落石及土石流等災情，目前已派員在沿途定點巡查，雨勢若達封閉園區等級，除第一時間公告禁止進入，也籲請遊客為維護安全應遵守告示，切勿擅自入園。