| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
江蘇幼稚園爆炸案 多名大人小孩躺地血肉模糊 胡志強重感冒 秘書：避免感染轉進加護病房
 首頁 > 生活

梅雨鋒徘徊 太管處急CALL山友、遊客下山

2017-06-15  17:34

［記者王峻祺／花蓮報導］受到滯留鋒面與西南氣流影響，中央氣象局針對花蓮山區發布局部大雨或豪雨特報，太魯閣國家公園管理處今陸續寄送逾350通手機簡訊，提醒56隊、約210名還在山區活動的登山隊及遊客下山，並通知已申請核准，準備進入生態保護區的隊伍暫時取消登山行程。

氣象局預估因西南氣流增強，明後2天恐為台灣帶來更多水氣，雨勢還將一連持續到下週三後，太管處為維護遊客旅遊及登山安全，採柔性勸導方式，並會同保七第九大隊巡視園區內高、中、低海拔步道，要求仍在山區活動的遊客儘快離開。

太管處副處長張登文說，申請進入園區內奇萊山、南湖大山及錐麓古道等生態保護區的登山隊，目前共計56隊，約210人左右，已要求儘快下山，同時也陸續通知並建議申請核准，準備在豪雨特報期間進入生態保護區的民眾暫時取消登山行程。

他說，氣象局發布豪雨特報後，陸續發出350通簡訊，提醒還在山區活動的民眾注意自身安全，盼讓登山隊掌握最新氣象及路況信息，必要時應提前下山，或尋求太警隊、巡山員協助。

張登文說，由於梅雨鋒面來襲，山區若連續降雨，易造成土石鬆軟，恐引發坍方、落石及土石流等災情，目前已派員在沿途定點巡查，雨勢若達封閉園區等級，除第一時間公告禁止進入，也籲請遊客為維護安全應遵守告示，切勿擅自入園。

廣告
  • 受到滯留鋒面與西南氣流影響，中央氣象局針對花蓮山區發布局部大雨或豪雨特報，太魯閣國家公園管理處今陸續寄送逾350通手機簡訊，提醒準備進入生態保護區的隊伍暫時取消登山行程。 （記者王峻祺攝）

    受到滯留鋒面與西南氣流影響，中央氣象局針對花蓮山區發布局部大雨或豪雨特報，太魯閣國家公園管理處今陸續寄送逾350通手機簡訊，提醒準備進入生態保護區的隊伍暫時取消登山行程。 （記者王峻祺攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 太管處 梅雨鋒
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台巴斷交
齊柏林空勘罹難
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧洋蔥草蝦
好清爽✧涼拌牛肉
輕鬆煮✧薑絲小捲
米粉要先燙再炒！
轉寄

標題：梅雨鋒徘徊 太管處急CALL山友、遊客下山


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月15日‧星期四‧丁酉年五月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.