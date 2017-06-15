高雄輕軌C8至C12站履勘 改善4缺失就能通車

高雄環狀輕軌捷運C8至C12站今日履勘，完成4項缺失改善後就能通車。（圖：交通部提供）

2017-06-15 17:46

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕交通部今日辦理理「高雄環狀輕軌捷運建設第一階段部分路段C8至C12站履勘作業」，履勘小組共提出16項須改善事項，交通部表示，只要高雄市政府完成4項「營運前須改善事項」後報交通部核准，就可由高雄市政府決定通車日期。未來將採C1站至C12站對開，營運時段從上午7點至晚間10點，全日不分尖離峰班距為15分鐘。

這次履勘作業分成土建、機電及營運3組，每組各邀請3位專家學者，分別進行分組簡報、文件檢視、實地勘查、模擬演練、分組討論及總結會議；履勘範圍包含C8高雄展覽館站至C12駁二大義站及相關機廠設施，路線全長2.6公里，設3座平面車站、1座高架車站。

模擬演練方面則分成三種情境，包含列車因故停於斜坡路段，列車上坡起步與空轉保護；列車在斜坡路段發現疑似有爆裂物，同時列車上有行動不便旅客；當疑似爆裂物狀況排除後，列車因電力耗盡切換備援模式等，今日均順利通過考驗。

後續只要完成C9站首班車時間及班距資訊錯誤；C11站電扶梯旁接線盒連接導管外露、月台電梯出來後至月台候車處，無障礙導引標誌不明顯、地面層導引標誌方向錯誤；C11站與C12站間的A2橋台交接處回填土有流失；C12站大義街路口軌道排水口不通、週邊景點圖未標示通車路段圖例、上行月台未標示首末班車時間及班距資訊有誤等缺失改善後，經交通部確認即可由高雄市政府宣布通車時程。