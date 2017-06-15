守護早餐店 女兒傳承父母親飯糰美味

石家第二代大女兒石于昕說，她會更加努力做出充滿幸福的飯糰，回饋消費支持。（記者丁偉杰攝）

2017-06-15 17:42

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕經營20多年的嘉義市人氣早餐「浩子的家」飯糰，老闆石明浩夫妻在最近2年內相繼過世，第二代大女兒石于昕毅然放棄在台中從事電腦噴畫工作，回到家鄉接手早餐店，傳承美味繼續飄香，營業1個月來，獲得不少老顧客打氣，許多網友更是到店捧場；自稱「新手老闆娘」的石于昕感動地說，她會更加努力做出充滿幸福的飯糰回饋大家，以此感謝大家的支持。

2年前，石母在睡夢中突然離世，今年3月石父又因心肌梗塞突然過世，受到父母親相繼離開的打擊，讓石于昕深刻體認到生命的無常，而父母親留下的早餐店也因無人接手，今年3月一度暫時歇業。

身為家中長女的石于昕，對早餐店經營一竅不通，但想到這是父母親一生心血，經一番思考後，決定辭掉原本在台中穩定的工作，回到嘉義市接手早餐店；一個新手老闆娘，什麼都不懂，但她下定決心，從頭開始學，店裡2位老員工阿姨無私教導，讓她很快就學會製作石家飯糰的精隨，這一切讓她感覺好像是父母親也在天上看顧著，為她加油。

石于昕表示，父親曾說過他賣的是手作幸福飯糰，經營理念是良性循環，就是維持好品質，堅持好口味，料多實在，物美價廉，才能留住客人。

接手早餐店1個月來，石于昕秉持父親的美食理念，發願要把父親的經營理念傳承下去，不但老顧客奔相走告，網友也在臉書粉絲團上大力推薦；有網友說，「還好美食有人傳承，從讀書時代吃到現在，希望能一直吃下去！」