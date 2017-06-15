| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
江蘇幼稚園爆炸案 多名大人小孩躺地血肉模糊 胡志強重感冒 秘書：避免感染轉進加護病房
 首頁 > 生活

守護早餐店 女兒傳承父母親飯糰美味

石家第二代大女兒石于昕說，她會更加努力做出充滿幸福的飯糰，回饋消費支持。（記者丁偉杰攝）

2017-06-15  17:42

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕經營20多年的嘉義市人氣早餐「浩子的家」飯糰，老闆石明浩夫妻在最近2年內相繼過世，第二代大女兒石于昕毅然放棄在台中從事電腦噴畫工作，回到家鄉接手早餐店，傳承美味繼續飄香，營業1個月來，獲得不少老顧客打氣，許多網友更是到店捧場；自稱「新手老闆娘」的石于昕感動地說，她會更加努力做出充滿幸福的飯糰回饋大家，以此感謝大家的支持。

2年前，石母在睡夢中突然離世，今年3月石父又因心肌梗塞突然過世，受到父母親相繼離開的打擊，讓石于昕深刻體認到生命的無常，而父母親留下的早餐店也因無人接手，今年3月一度暫時歇業。

身為家中長女的石于昕，對早餐店經營一竅不通，但想到這是父母親一生心血，經一番思考後，決定辭掉原本在台中穩定的工作，回到嘉義市接手早餐店；一個新手老闆娘，什麼都不懂，但她下定決心，從頭開始學，店裡2位老員工阿姨無私教導，讓她很快就學會製作石家飯糰的精隨，這一切讓她感覺好像是父母親也在天上看顧著，為她加油。

石于昕表示，父親曾說過他賣的是手作幸福飯糰，經營理念是良性循環，就是維持好品質，堅持好口味，料多實在，物美價廉，才能留住客人。

接手早餐店1個月來，石于昕秉持父親的美食理念，發願要把父親的經營理念傳承下去，不但老顧客奔相走告，網友也在臉書粉絲團上大力推薦；有網友說，「還好美食有人傳承，從讀書時代吃到現在，希望能一直吃下去！」

廣告
  • 嘉義市人氣早餐「浩子的家」飯糰恢復營業，生意依舊強強滾。（記者丁偉杰攝）

    嘉義市人氣早餐「浩子的家」飯糰恢復營業，生意依舊強強滾。（記者丁偉杰攝）

  • 「浩子的家」飯糰料多味美。（記者丁偉杰攝）

    「浩子的家」飯糰料多味美。（記者丁偉杰攝）

  • 嘉義市人氣早餐「浩子的家」飯糰位於民權路上。（記者丁偉杰攝）

    嘉義市人氣早餐「浩子的家」飯糰位於民權路上。（記者丁偉杰攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 早餐店 飯糰
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台巴斷交
齊柏林空勘罹難
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧洋蔥草蝦
好清爽✧涼拌牛肉
輕鬆煮✧薑絲小捲
米粉要先燙再炒！
轉寄

標題：守護早餐店 女兒傳承父母親飯糰美味


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月15日‧星期四‧丁酉年五月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.