全國合唱3冠王 民和國中重現天籟高唱感謝

2017-06-15 17:27

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣水里鄉民和國中「濁岸合唱團」，日前在全國鄉土歌謠、全國音樂比賽中共拿下3項特優第一，首度締造3冠王紀錄讓師生相當感恩，合唱團為此除到縣內演出外，今也邀請縣長林明溱到校欣賞，林明溱聽完深受感動，也補助合唱團經費，盼提升比賽競爭力，期勉學子繼續為南投爭光，出國爭取榮譽。

民和國中校長全正文表示，先前縣長曾到校挹注教學資源並鼓勵合唱團，學生當時以為有機會能展現歌藝給縣長聽，但因縣長行程匆促未能如願，而今獲得全國3冠榮耀，便邀請縣長到校鼓勵，除讓合唱團學生能展現學習成果外，也把內心的感動唱給大家聽。

縣長林明溱說，教育成功了，南投就會成功，當初協助學校改善校舍屋頂，如今已大有改善，未來還會繼續補助修繕，提供學生更好的學習環境，看到學生如此認真、努力演唱，以及合唱團老師張渝姍長期耕耘付出，令他相當感動，為鼓勵學生有更好的表現，特別提供合唱團9萬8000元購置樂器、服裝，盼藉此提升演唱競爭力，繼續爭取好表現。

縣府教育處長李孟珍說，合唱團成員多為原住民，除充分發揮原民歌曲精髓，傳承布農文化外，連東南亞語系、英文歌曲等也展現過人歌藝，合唱團從無到有一路茁壯，讓人看見原民學子的認真與韌性，3冠王的榮耀絕對是實至名。

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