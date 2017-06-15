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闖關玩中學 南投竹高科學推廣獲獎

南投縣竹山高中「科學宅急便」志工服務團，透過「眼煙仔炮彈」闖關遊戲，讓學生了解「作用力與反作用力」原理。（記者謝介裕攝）

2017-06-15  17:23

〔記者謝介裕／南投報導〕科學推廣扎根不是只出一張嘴﹗國立竹山高中「科學宅急便」服務團，成立迄今4年來，逐年擴大服務範疇，光是本學年度就巡迴18所國中小學校，讓學子們透過闖關遊戲建立科學觀念，更難得的是，還打破學區藩籬，不侷限於學校所在的竹山地區，榮獲中央科技部「績優」志工團隊肯定，可說是實至名歸。

竹山高中科學風氣興盛，更是遠哲科學競賽中的常勝軍，102年得知科技部推動「科學志工火車頭計畫」後，馮松林、陳映辛2位老師便帶領學生組成「科學宅急便」服務團，利用課餘時間，至鄰近學校辦理科學闖關活動，讓國中、國小學生有機會透過實作了解科學的奧妙。

而闖關的關卡也都是來自師生們的腦力激盪，如「衝吧牙膏」，便是將同樣是液體的雙氧水、碘化鉀倒入試管裡頭，結果兩者產生化學效應，呈現如同牙膏般半固態狀物體，藉此讓學童了解氣態、液態、固態之間的變化，又如「眼煙仔炮彈」呈現的是「作用力與反作用力」原理、「給我用力吹」，則是透過氣流與壓力變化，將杯內的乒乓球吹出，達到驗證「白努利定律」的目的，累計4年來，受益學生高達1萬2000多人。

校方表示，該校「科學宅急便」服務團，獲評選為「績優」志工團隊後，師生們都感到十分欣喜，只要時間允許，非常樂意到縣內各地辦理科學闖關活動，藉由動手玩科學、了解科學，讓「科學志工火車頭計畫」能加落實。

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  • 南投縣竹山高中「科學宅急便」志工服務團，透過「給我用力吹」闖關遊戲，讓學生了解「白努利定律」。（記者謝介裕攝）

    南投縣竹山高中「科學宅急便」志工服務團，透過「給我用力吹」闖關遊戲，讓學生了解「白努利定律」。（記者謝介裕攝）

  • 南投縣竹山高中「科學宅急便」志工服務團，榮獲科技部「績優」志工團隊肯定，團長馮松林老師（左一）代表領獎。（記者謝介裕翻攝）

    南投縣竹山高中「科學宅急便」志工服務團，榮獲科技部「績優」志工團隊肯定，團長馮松林老師（左一）代表領獎。（記者謝介裕翻攝）

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