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反年改再上街 國民黨到場相挺

反年改團體今天（15日）號召退休軍公教民眾包圍立法院，高呼反對無良政府亂改，堅持不溯及既往，蔡英文總統下台。（記者羅沛德攝）

2017-06-15  17:14

〔記者吳柏緯／台北報導〕不滿臨時會處理年金改革法案，軍公教團體今天包圍立法院抗議，多位國民黨籍的政治人物也先後到場相挺。國民黨立院黨團總召廖國棟說，國民黨一定會幫軍公教據理力爭，前立委吳育昇則批評，連軍公教都會打壓的政府，也一定會打壓人們。

反對年金改革的軍公教團體今再度上街，今天下午1點開始集結，向政府表達強烈抗議，而多位國民黨籍的政治人物到場相挺。

國民黨立委黃昭順表示，民進黨用仇恨來推動改革，讓大家的晚年生活堪憂，民進黨要在臨時會清理戰場，就是把人民當作必須被清理的對象。

「人不照天理，天就不照甲子」，前立委吳育昇則說蔡英文政府的行為是違反信賴保護原則，也違反了憲法。他表示，如果民進黨執意要用人數優勢通過，國民黨一定會想盡辦法，提出釋憲，將惡法刪掉。

前台北市長郝龍斌在遊行前抵達現場，他發言時表示，在現場的抗議群眾，並沒有人反對年金改革、也並不在意權益受損，大家最在意的是要保有尊嚴。郝龍斌說，這個政府不會溝通也不謙卑，而且不傾聽人民的聲音，民進黨一意孤行的行為根本是動搖國本。

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  • 前台北市長郝龍斌在遊行前抵達現場，他發言時表示，在現場的抗議群眾，並沒有人反對年金改革、也並不在意權益受損，大家最在意的是要保有尊嚴。（記者吳柏緯攝）

    前台北市長郝龍斌在遊行前抵達現場，他發言時表示，在現場的抗議群眾，並沒有人反對年金改革、也並不在意權益受損，大家最在意的是要保有尊嚴。（記者吳柏緯攝）

  • 前台北市長郝龍斌在遊行前抵達現場，他發言時表示，在現場的抗議群眾，並沒有人反對年金改革、也並不在意權益受損，大家最在意的是要保有尊嚴。（記者吳柏緯攝）

    前台北市長郝龍斌在遊行前抵達現場，他發言時表示，在現場的抗議群眾，並沒有人反對年金改革、也並不在意權益受損，大家最在意的是要保有尊嚴。（記者吳柏緯攝）

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