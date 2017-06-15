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小學生太神了！ 妖嬌美麗小鹿命名為「謝金燕」

鹿港生態公園養了7隻小鹿，邀請鎮內小學生來為小鹿家族命名。（記者劉曉欣攝）

2017-06-15  16:59

〔記者劉曉欣／彰化報導〕鹿港有「鹿」了，還要幫7隻小鹿來命名！有位小學生神來之筆，全用明星來命名，「妖嬌美麗」的小鹿命名為電音女神「謝金燕」；「鹿中之后」是新生代女神「周子瑜」；唯一的公鹿又個性害羞，小學生直接以亞洲天王「周杰倫」來命名！

鹿港「小鹿家族」命名活動已經開跑，鹿港鎮公所幫1隻公鹿、6隻母鹿全都拍下特寫的大頭貼，並註明每隻小鹿的個性，開放給鹿港鎮內國小學生參加。

命名活動才一起跑，就有小學生已經完成命名並交件，最有趣的就是幫小鹿取個「大明星」名字，鎮公所人員仔細一看，這個小學生並不是隨便填上大明星的名字，可是有經過思考的。

鎮公所表示，這位小學生除了以周杰倫、謝金燕、周子瑜來命名以外，「慵懶」小鹿以原住民歌手「家家」為名，「乖乖」小鹿用偶像劇歌姬「丁噹」為名，「超萌」小鹿命名為亞洲舞孃「蔡依林」，至於典型的「吃貨妹」小鹿，這位小學生選擇了亞洲天后「張惠妹」。

鹿港鎮長黃振彥表示，「小鹿家族」目前定居在鹿港生態公園，現在只有耳朵有防疫編號，希望小學生發揮創意幫小鹿取名字，最後會幫每隻小鹿會評選出5個名字，再於7月15日在生態公園舉辦的「小鹿野餐趣」活動中，開放讓民眾現場票選，讓全民一起來幫小鹿取名字。

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  • 小鹿家族命名活動開跑，小朋友發揮童心，用明星來幫小鹿取名字。（記者劉曉欣攝）

    小鹿家族命名活動開跑，小朋友發揮童心，用明星來幫小鹿取名字。（記者劉曉欣攝）

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