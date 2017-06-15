吸引青年學子加入長照行列 中市府釋利多

2017-06-15 16:46

〔記者蘇金鳳／台中報導〕鑑於從事長照的照顧服務員都是中高齡，社會局今日召開記者會，釋出多項補助，希望能吸引即將的畢業青年學子投入照服員的工作。

長照法已於今年6月正式上路，2018年台灣的老人人口將達14%，台灣將進入高齡化社會，但是台中市在長照相關單位服務的30歲以下的青年，只有300多位，佔長照人力的10%。

社會局今天與弘光科大聯合舉行「青年動起來，創造長照新時代」記者會，呼籲青年人一起來加入照服員的行列，一同來照顧老人。

社會局副局長陳仲良表示，台灣已邁入老人化，長照的工作相當重要，而照服員人力也必須增加，但年輕人投入長照的工作意願不高，但未來長照產業卻是一顆閃亮的產業，市府也會提出多項補助。

以社會局而言，只要青年人投入長照市場，取得證照者，居服員可每個月加給1千元的津貼，還有最高5千元的交通轉場津貼。

勞工局則是推出考上證照並且從事長照工作者，所有的照服員都可申請3千元的勞工藝級棒獎勵金，任職滿3個月則可申領1萬元，再3個月可領1萬2。

社會局今天更安排多位年輕照服員進行經驗分享，在日照中心擔任照服員的蔣昊凌，今年才28歲，但擔任照服員已4多年，他至今熱愛此一工作。

蔣昊凌是朝陽科大銀髮產業管理系畢業，他坦承當初選此一科系是因為分數，也從未想過在畢業後擔任就服員，但就在他畢業那一年，從小帶他長大的外婆因肺癌去世，讓昊凌痛心不已，若當時懂得運用長照資源，外婆就不會如此早逝，因此讓他決心投入此一行業。

昊凌不太會講台語，但是因為台語不輪轉，讓阿公阿嬤更愛他，覺得他很可愛，他用心在跟長輩們交心，了解長輩的想法，帶著長輩們玩遊戲，他認為，年輕人投入此一行業，會學到很多，有人會認為無聊，但自己可以創新，看自己如何做，而他很喜歡這份工作。

全成基金會照服員黃羽純表示，一開始很擔心自己不能適應，但實際服務長輩後，發現過不去的其實是自己的想法；目前她很喜歡這份工作，應該會在這照顧產業中持續服務下去，希望能幫助到更多的老人及家庭。