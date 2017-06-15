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幫助小媽媽迎向陽光 飯店挺屏東勵馨

2017-06-15  16:44

〔記者羅欣貞／屏東報導〕少女非預期懷孕，是冗長的心理調適歷程，需要更多協助，勵馨基金會屏東分事務所服務的小媽媽，近年有增加趨勢，去年全年66人，今年至今已有42人，屏市飯店業者獲悉後力挺，6月至12月的每週一、二、三，民眾每點1份活動套餐，業者即捐出20元，做為勵馨小媽媽基金。

根據內政部統計，100年至105年屏縣20歲以下未成年母親所生嬰兒有995名，占全縣總生育率3％，勵馨基金會屏東分事務所自103年起服務小媽媽，至今達150人；主任蔡佩青表示，少女非預期懷孕，社會支持系統較成年孕婦少，當孩子出生後，除了角色轉換，1個嬰幼兒每月醫藥、奶粉等費用加上托育，約需2萬至3萬5千元，對無經濟基礎的小爸媽是很大負擔。

勵馨基金會為小爸媽提供的服務，包括專業社工陪伴，提供生活托育等經濟協助、就業技能培力等；社工督導林易葳舉例，小媽媽小玉在孩子出生前，考慮要將孩子出養，但當她親自照顧寶寶後，發現自己其實有能量，轉而努力扶養孩子。屏東勵馨1年協助小媽媽們的總經費，扣除政府補助後尚需籌募75萬。

響應公益餐的鮪魚家族飯店執行長黃美容表示，「守護小腳丫、給勵小爸媽」公益專案，從6月到12月底每週一、二、三，消費者於1樓輕食館點用活動套餐，即可響應公益。

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  • 幫助屏東勵馨輔導的小媽媽迎向陽光，飯店推出公益套餐。（記者羅欣貞攝）

    幫助屏東勵馨輔導的小媽媽迎向陽光，飯店推出公益套餐。（記者羅欣貞攝）

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