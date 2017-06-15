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高市桃源國中、樟山國小 明停班停課

2017-06-15  16:29

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市府表示，因豪雨影響通往桃源區桃源國中、樟山國小道路路基流失及落石影響交通安全，明天桃源國中、樟山國小停止上班、停止上課。

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  • 滯留鋒面及西南氣流影響，高雄市區從清晨開始降雨，至中午雨勢時大時小。（記者黃志源攝）

    滯留鋒面及西南氣流影響，高雄市區從清晨開始降雨，至中午雨勢時大時小。（記者黃志源攝）

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