〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市府表示，因豪雨影響通往桃源區桃源國中、樟山國小道路路基流失及落石影響交通安全，明天桃源國中、樟山國小停止上班、停止上課。
高市桃源國中、樟山國小 明停班停課
2017-06-15 16:29
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