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連日大雨 台中國家歌劇院傳滲水

連日大雨，台中國家歌劇院部份角落傳漏水。（圖由歌劇院提供）

2017-06-15  16:21

〔記者蘇孟娟／台中報導〕連日大雨來襲，台中國家歌劇院包括大門口及地下停車場等部份角落傳滲水，歌劇院經理吳麗珠指出，因雨勢一下來得太快太猛，雨水不及宣排導致滲水，但包括展場、演出劇場均未受影響，館內導覽及演出均正常。

台中國家歌劇院落成啟用後，因獨特的美聲涵洞、曲牆設計，曾被喻為「世界九大建築奇蹟」，去年落成啟用後，參觀及看表演人氣均高，也成為台中市新興人氣景點。

不過，連日豪大雨雨襲台中，台中國家歌劇院今日傳館內有滲水情況，有民眾發現包括大門處有滴水，場內陸府藝角及地下室停車場部份均可看到滲水及滲水後的水漬。

由於台中國家歌劇院耗資40餘憶元興建打造而成，場館新落成啟用不久就再傳滲水，有參觀民眾指出，實在難以想像「新成屋」漏水。

歌劇院經理吳麗珠指出，前一波豪大雨期間，歌劇院並未發生類似滲水的情況，沒想到這波雨勢再來，讓部份角落出現滲水情況，包括5樓餐廳及1樓的陸府藝角是自鋼骨與玻璃接縫處滲水，可能接縫處因受到日曬形成龜裂，雨勢一下來太大，雨水順流不及自接縫處滲入；地下停車場的滲水處也是引流而下在接縫處滲出。

吳麗珠指出，目前歌劇院還在保固期，會請廠商天候放晴時前來修繕；此外，包括展場、表演廳均未受影響，歌劇院還是正常開放。

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  • 連日大雨，台中國家歌劇院部份角落傳滲水。（圖由歌劇院提供）

    連日大雨，台中國家歌劇院部份角落傳滲水。（圖由歌劇院提供）

  • 連日大雨，台中國家歌劇院部份角落傳漏水形成水漬。（圖由歌劇院提供）

    連日大雨，台中國家歌劇院部份角落傳漏水形成水漬。（圖由歌劇院提供）

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