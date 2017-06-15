| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
獨家》胡志強傳住進加護病房 噁心！新北衛生局扣押2740公斤漂白豆芽菜
 首頁 > 生活

清水托嬰中心預計7月完工 港區家長有福了

海線社區照顧服務中心一樓將設置托嬰中心。（記者張軒哲攝）

2017-06-15  16:44

〔記者張軒哲／台中報導〕為打造完善育兒環境，台中市政府社會局積極設立托嬰中心，目前將在清水區海線社區照顧服務中心設立台中第4間公設民營托嬰中心，同時提供托老、托育等綜合服務，預計今年7月完工，清水地區新手爸媽相當期待，坦言不用再將孩子送到沙鹿托嬰中心。

台中市目前有3處公設民營托嬰中心，分別設置於沙鹿、豐原與太平，提供85名嬰幼兒優質托育服務，將在清水設置第4處托嬰中心，未來並規劃於太平坪林、大里與大雅再設置3處托嬰中心。位於沙鹿兒福館的托嬰中心受到海線地區家長青睞，甚至有鄰近的梧棲與清水家長，將孩子送到沙鹿托嬰。

讓每個台中市家庭獲得一樣的照顧！台中市長林佳龍今日由社會局長呂建德陪同，視察海線社區照顧服務中心公設民營托嬰中心工程進度，市議員王立任、楊典忠、尤碧鈴等人均到場關心。林佳龍表示，清水托嬰中心將預估收托28名嬰幼兒，整棟樓並結合托老、托育，讓長輩、晚輩可在同一個空間互動，更有家的感覺，同時也讓年輕人在外安心工作。

呂建德指出，海線社區照顧服務中心原為清水鎮老人安養中心，自98年閒置至104年，經社會局活化為海線社區照顧服務中心，共有2層樓，1樓有失能老人日間照顧中心，也設置大人食堂供老人共餐，還有長青學苑提供休閒教育課程；2樓則是照顧失智症老人的團體家屋，提供24小時照顧服務，是台中第一個提供多項資源的綜合服務中心。

市府目前再利用1樓部分空間，設置清水托嬰中心，不僅提供銀髮族安適的空間，也讓嬰幼兒有安全的收托環境。清水托嬰中心以海洋為設計元素，打造屬於嬰幼兒的海底探險世界，預計於今年7月完工。

廣告
  • 台中市長林佳龍（右四）前往海線社區照顧服務中心視察托育中心施工進度。（記者張軒哲攝）

    台中市長林佳龍（右四）前往海線社區照顧服務中心視察托育中心施工進度。（記者張軒哲攝）

  • 清水托嬰中心施工中。（記者張軒哲攝）

    清水托嬰中心施工中。（記者張軒哲攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 托嬰中心 清水托嬰中心
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台巴斷交
齊柏林空勘罹難
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧洋蔥草蝦
好清爽✧涼拌牛肉
輕鬆煮✧薑絲小捲
米粉要先燙再炒！
轉寄

標題：清水托嬰中心預計7月完工 港區家長有福了


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月15日‧星期四‧丁酉年五月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.