台東市立泳池擺爛？ 包商回嗆公所浪費公帑

台東市立湧泉設有彩色遮陽簾，市長張國洲批業者連拉簾不願意，業者林仁秋則說市公所從沒教過怎麼拉。（記者黃明堂攝）

2017-06-15 16:30

［記者黃明堂／台東報導］台東市立湧泉運動公園今年起委外經營，但被市代質疑滿池青苔、管理不善，市長張國洲也批業者「擺爛」，已行文解約；業者則反批市公所在泳池浪費公帑卻荒廢多年，他有心多元化經營，卻遭抹黑，絕不接受片面解約。

這座泳池從日治時代開鑿至今，池水來自地底湧泉，水中有魚蝦與人共游，成為特色。5年前，市公所耗費8千萬元改建後，卻長期處於封閉狀態，市長張國洲上任後，以委託民間經營尋求活化，沒想到，民營化後，泳客抱怨不斷，日前張國洲參加晨泳會的聚會，飽受怨聲。

市代陳銘風說，湧泉是台東重要資產，但業者承包後，根本沒花費心力在泳池，只想要出租單車賺錢，以致泳池常關閉，特別是晨泳者，向業者繳5百元月費，卻要翻牆進、翻牆出，連老婦人也不例外，且廁所及浴室也被鎖上。

陳銘風說，池上青苔相當嚴重，連走下池的斜坡走道也長青苔，容易摔倒，泳客起身後，身上還沾青苔，皮膚發癢。

台東市公所說，半年來已多次接獲民眾投訴，已行文業者應在10日內改善，但業者未執行改善，已明顯違反合約，所以，最近已行文業者解約，並沒入保証金10萬元，這個月底就會執行收回。

市長張國洲在代表會答詢時批評業者「放爛」，不願投入人力來改善青苔問題。他說，市公所花錢興建遮陽簾，為的就是防止日曬在水中生苔，也有排水閘門讓水流動，減少生苔，業者卻連這種人力都省了，不拉簾也不開閘門，難怪生苔。

張國洲說，他是為求活化才委外經營，沒想到讓泳池變死水，連更衣室浴室也沒在整理，民眾罵聲連連，已經造成市公所名譽受損。

業者林仁秋怒駁市長及市代的批評都是子虛烏有，強調不接受解約，將會提訴願來捍衛公道。

他說，晨泳者爬牆進出，根本是他接手之前的事，他為方便清晨4點就晨泳的民眾，特別給了晨泳會一把鑰匙。至於遮陽簾，市公所從來沒教過要如何使用，但他很努力在清除青苔，為此還花了10多萬元買機器，隨時進行池中清潔，他也否認有更衣室、浴室不開放的情形。

林仁秋說，市公所花大錢改建湧泉，卻任其閒置荒廢，真的浪費公帑，為了活化湧泉，他才接手經營，但光靠泳費收入，注定虧錢，所以他多元化經營，用單車、露營、咖啡等收入來貼補虧損。

相關影音

台東市立湧泉承包業者以機器及人力清池。（記者黃明堂攝）

台東市立湧泉設有彩色遮陽簾，市長張國洲批業者連拉簾不願意，業者林仁秋則說市公所從沒教過怎麼拉。（記者黃明堂攝）