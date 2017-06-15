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反龍崎掩埋場陳情案 南市議會送經濟部「嚴謹評估」

龍崎鄉親於今年4月24日以步行方式到台南市議會陳情，強烈反對在龍崎牛埔設立掩埋場。（記者蔡文居攝）

2017-06-15  16:15

〔記者蔡文居／台南報導〕台南龍崎區世界級的白堊泥岩地形景觀，政府計畫在當地設置事業廢棄物掩埋場，龍崎鄉親及民間團體強烈反對掩埋場設置，向台南市議會提出陳情，要求政府撤銷開發許可。台南市議會建設委員會今天審查該請願案，多數與會議員及環保局認為這是經濟部的權責，最後做成決議送交經濟部「嚴謹評估」。

龍崎鄉親及民間團體於今年4月24日以步行方式到台南市議會陳情，強烈反對在好山好水的龍崎牛埔白堊泥岩地景設立掩埋場，希望政府為下一代的子孫全力捍衛龍崎自然地景和乾淨的水資源。當時，由市議會秘書長郭伊彬等人代表議會出面接受陳情。

居民向議會陳情指出，龍崎事業廢棄物綜合處理中心位於二仁溪上游的支流牛埔溪旁，與二仁溪距離不1公里，當地又是二仁溪的集水區，掩埋場一旦設立恐污染下游溉灌水源，而且台大及中央大學的地質學者也指當地的龍船斷層為活動斷層，希望市長賴清德堅持到底，不要把珍貴的世界自然地景變成掩埋場。

台南市議會建設委員會今天審查該請願案，由市議員李文正擔任主席，李要求採高標準，堅決反對在好山好水的龍崎月世界地景設置掩埋場。不過，與會的環保局代表及多位議員認為，事業廢棄物掩埋場主管機闗為經濟部，非地方政府權責，最後決議送交經濟部謹慎嚴格評估。

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  • 台南龍崎世界級的白堊泥岩地形景觀，政府計畫在當地設置事業廢棄物掩埋場。（記者蔡文居攝）

    台南龍崎世界級的白堊泥岩地形景觀，政府計畫在當地設置事業廢棄物掩埋場。（記者蔡文居攝）

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