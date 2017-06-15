參訪多倫多防洪公園 花媽取經

2017-06-15 15:55

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長陳菊前往加拿大多倫多市，參訪Corktown Common防洪公園的成功案例。陳菊強調，面對全球暖化，市府團隊將持續開發都市滯洪空間。

多倫多市政廳派出公園處官員Stuart Slessor，為陳菊一行人介紹防洪公園興建背景，並導覽解說公園特色。

Stuart Slessor說，Corktown Common防洪公園占地7.3公頃，為解決唐河（Don River）氾濫問題，利用河道旁閒置的工業用地闢建而成，園區內設置濕地、草坪、遊樂場、壁爐、燒烤設施、大型公共野餐桌等公共設施，吸引人潮前往。

公園內也遍植安大略省本土植物，高低起伏的土丘及濕地，營造了生態多樣性，更透過濕地內水生植物的自然淨化作用，將雨水循環再利用。

陳菊參觀後頻頻點頭，她表示，多倫多將抗洪基礎設施，轉變為蘊含生態多樣化的社區公共空間，並帶動周邊區域發展，相當成功。

陳菊說，高雄受限於特有的地形與氣候，雨量豐枯比高達9：1，年降雨量雖為世界平均值的2倍以上，但人均分配雨水量，卻不到世界平均值的1/7。

陳菊強調，近年因氣候變遷影響，極端天氣發生頻繁， 6月初的梅雨就造成高雄山區道路沖毀及房屋流失，面對全球暖化，市府必須更努力，持續開發都市滯洪空間，同時呼籲市民加強防災觀念，配合政府執行離災、避災措施。