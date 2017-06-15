葳格小學畢業生 推出全英語公演展學習成果

2017-06-15 15:57

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市葳格小學今年首度讓應屆畢業生在畢業前推出全英語戲劇公演，展現學生英語學習成果，更讓學生留下不同的小學回憶，有學生說，準備公演的緊張，讓畢業的感傷淡了些。

葳格小學進入畢業季後安排不少系列活動讓畢業生體驗，包括有小小志工、大師開講等，考量學校高年級本來就有戲劇課程，協助學生統整語言、表演及舞蹈等能力，今年首度讓畢業生挑戰全英語歌舞劇，讓學生有不同的學習，更展現英語教學成果。

經過教師群與同學討論後，選定知名的故事「桃樂絲」、「桃太郎」作為公演劇目，除把童話故事以百老匯歌舞方式演出外，更盼藉故事鼓勵學生也學到團結與勇氣的道理。

劇本由教師群編寫，動員161名畢業生參與，學生要利用課餘的時間排演、練舞、歌唱等，還要自製道具、服裝，從4月起密集練習及製作，讓學生實際體驗到團隊合作的道理。

參與飾演桃樂絲的學生周佳瑩指出，英語台詞對她而言已非難事，反而是要上台如何兼顧表情、肢體動作及台下觀眾的反應最困難，最怕台下沒反應；飾演巫師的朱鵬宇則說，之前練習時也曾忘詞，但臨機應變，還是能編出台詞，反而是他的笑點低，最怕台上笑場。兩人均說，畢業前夕忙著準備畢業公演的事，跟同學感情又更緊密，感覺更捨不得畢業，但也似乎 沖淡了些要分離的傷感。

校方則指出，盼藉公演讓學生驗收自己的英語學習成果，更諪畢業生留下不同的回憶。