接駁旅客 水湳經貿園區到逢甲夜市擬引進自動駕駛電動車

2017-06-15 15:46

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市交通局正規劃將自動駕駛電動車引進水湳經貿園區運行，民眾可將車停在園區的停車場，再搭自動駕駛電動車到逢甲夜市逛街，可節省徒步的距離。

要逛逢甲夜市的民眾，一想到市有停車位不足，必須停隨意就漲價的私有停車場，即使停到車位，還要走很長的路才能到達逢甲夜市就腳軟，未來，這樣的問題，應該可以解決。

交通局表示，法國自動駕駛電動車廠商NAVYA有意與台中市合作，推動自動駕駛電動車，昨天由新加坡分公司總經理Samuel Mathey代表拜訪台中市政府，市府交通局長王義川代表歡迎，而Samuel Mathey介紹NAVYA自動駕駛電動車的應用及推廣，並播放影片展示車輛在世界各地的運作方式。

Samuel Mathey表示，自動駕駛電動車可加強道路安全、提高接駁頻率、減少排碳量及無須搭設基礎建設，適用於作為公共運輸車的接駁車；目前全球已有35輛汽車實際運作，廣泛應用於公園、校園、工業區、遊樂園區、機場海港等，去年已載運13萬餘名乘客且零意外事件，使用狀況良好。

由於自動駕駛電動車已是未來運輸系統趨勢，王義川表示，台中市樂於採用，交通局初步規劃引進水湳經貿園區運行，先行試辦，民眾可將車停在園區停車場，再搭自動駕駛電動車到逢甲夜市逛街，不但節省徒步距離，也可大幅改善逢甲一帶停車不易的問題。

路線是從停車場到逢甲夜市，後續將評估與自動駕駛電動車合作，打造運行路線，進而推廣全市，成為搭乘公共運輸的接駁車。

王義川表示，由於有很多廠商在與市府接洽，目前推動的時程市府尚未決定，而自動駕駛電動車如同公車，一輛可載10多人。

不過，自動駕駛電動車的技術是來自國外，因此必須能本土化，要熟悉台灣在地環境與公共運輸特性才能運行，如台灣的道路有一堆機車及自行車，還有交通號誌的問題。