台南虎爺愛吃炸雞 3聖杯招財虎爺迎回家

除了生肉和雞蛋，虎爺也吃炸雞配可樂。（記者邱灝唐翻攝）

2017-06-15 15:35

〔記者邱灝唐／台南報導〕「虎爺愛吃肯德基。」這句話在台南市祀典興濟宮的信徒間流傳。不僅如此，這位下壇將軍還是安奉在神桌上，露出兩顆虎牙，替鄉里伏煞、保護兒童。為了慶祝虎爺聖誕，廟方將於6月29日舉辦搏杯迎迷你虎爺的活動，免收報名費，但取得資格後須繳交緣金3600元。

台南有一隻相當特別的虎爺安奉在祀典興濟宮，不僅脫離保生大帝神座下的小狗門、移到桌上，而且還特別愛吃炸雞。對此，文教秘書吳懷寧表示，因為他們相當重視虎爺，才會移上來，但是從何時開始已經記不清，「有記憶的時候就是這樣。」

至於信徒間流傳的炸雞愛好，吳懷寧笑說，其實沒有特別偏愛哪一間炸雞，也有很多人買麥當勞或從市場帶過來。

吳懷寧表示，農曆6月初6，也就是國曆6月29日是虎爺的生日，當天特別舉辦搏杯迎迷你虎爺的活動，「大約50元硬幣那麼大，相當可愛。」當天也會依報名順序擲筊杯，連續獲得三個聖杯，就有迎取資格。

傳統中，虎爺是廟會慶典的開路之神，能夠驅魔、鎮守鄉里並且保護兒童，也有人相信虎爺可以治療臉頰腫脹的腮腺炎。另外，俗話說「虎爺咬錢來」，招財的功力想必也會讓當天的「搶親」過程相當激烈。